В Гродненской области пенсионерка живет без газа, электричества и соседей

Новости Беларуси. Без света, газа и соседей. Отсутствие элементарных благ цивилизации не смущает жительницу Гродненской области. Бабушка оказалась единственной жительницей в деревне. К родным переехать она категорически отказалась. В гости к отшельнице приходят лишь пограничники.

Для единственной жительницы деревни Зуброво Марии Козадой гродненские пограничники всегда желанные гости. И это не мудрено: 82-хлетняя бабушка уже год как осталась без соседей, а до ближайшего населённого пункта почти 20 километров через лес. В таком почтенном возрасте расстояние практически непреодолимое. Так и живёт Мария Фёдоровна, что называется, натуральным хозяйством.

В доме пенсионерки нет ни газа, ни электричества. Единственный луч света — небольшой фонарик да керосинка-ровесница.

Правда, на бытовые условия баба Маня не жалуется. Говорит, так прожила всю жизнь и свою деревню не покинет. Да и за хозяйством смотреть надо. Здесь и куры, и корова – кормилица. За ней глаз да глаз нужен.

Благо, с кормами на зиму помогает местное хозяйство, да внуки летом приезжают. Самая большая проблема, признаётся бабушка, — заготовка дров. Старые запасы быстро заканчиваются, вот и приходится самой браться за топор.

Юрий Карнелович, СТВ:

Несмотря на свой возраст, баба Маня может и воды принести, и дрова поколоть. В этом деле она даст фору даже молодым. Колодка у неё разлетается буквально за несколько ударов. Хотя, на собственном опыте могу сказать, что работа эта не из легких.

Дети Марии Фёдоровны давно разлетелись по разным странам: сын — в России, дочь — в Англии, внуки — в Литве. Каждый зовёт бабушку к себе, но пока безрезультатно.

Единственная связь с родными — мобильный телефон. Но и тут загвоздка: аппарат способен уловить сигнал только на пригорке за деревней. Каждый день баба Маня обязательно идёт туда, чтобы позвонить внуку в Вильнюс.

Через две недели дочь обещала навестить, и баба Маня готовится к встрече. Она точно знает, что опять будут звать к себе, но пока есть силы, говорит женщина, она останется в родном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.