Останки мамонта обнаружены в Могилеве во время строительства дождевой станции

Новости Беларуси. Останки мамонта обнаружены в Могилеве. На редкую находку наткнулись рабочие местного водоканала во время строительства дождевой станции. Кости находились на 5-метровой глубине.

Археологи уже определили возраст – ему примерно 12 тысяч лет. В тот период здесь был большой ледник, но глобальное потепление привело к вымиранию огромных животных.

Специалисты уверены: эта находка не последняя. Высота «экземпляра» – примерно 3,5 метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, заведующий кафедрой археологии Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:

Адзін з апошніх мамантаў, які калісьці бадзяўся па абшарах, якія цяпер знаходзяцца ў межах Рэспублікі Беларусь. І бадзяўся ён не проста па нейкіх абшарах, а знаходзіўся на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Магілёва. Гэты мамант, па вызначэнню аднаго з самых лепшых нашых палеантраполагаў Матускі, жыў у канцы Валдайскага аледзянення. Час, калі яшчэ быў ледавік, у эпоху, якая ў археалогіі называецца фінальным палеалітам.

Останки переданы для изучения на кафедру археологии Могилевского государственного университета.

Это не первая находка костей мамонтов на Могилевщине. Бивни, обнаруженные ранее на Шкловщине, в Быховском, Костюковичском и Могилевском районах, уже заняли свое место в музейных экспозициях.