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Областные «Дожинки» прошли в Беларуси

15 ноября 2014 13:52
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Новости Беларуси. Слоним на Гродненщине предстал перед гостями областных «Дожинок» в новом облике.  До этого он был единственным райцентром без центральной площади. Праздник хлеборобов стал поводом реализовать давнюю идею создания места для проведения массовых мероприятий. Площадь развернулась у райисполкома и центра культуры.

Областные «Дожинки» 14 ноября отмечали в трех регионах. Праздник аграриев центрального региона приняла Узда. Центр города превратился в большую праздничную площадку. Районы Минской  области обустроили импровизированные подворья, где все желающие смогли попробовать местную продукцию. Изюминкой «Дожинок» здесь стала выставка караваев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дмитрий Герасимович, победитель областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2014» (Минская область):
В этом году намолотил 2700 тонн на комбайне.

Андрей Сахаров, победитель областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2014» (Минская область):
Работаю для семьи. Особых секретов нет. Просто работаю.  

Лучших аграриев Гомельской области чествовали и в Буда-Кошелево. Этот поселок принял региональный праздник тружеников села. Кстати, этот район входит в число крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции Гомельщины. Каждую 10 тонну зерна собирают именно здесь.

Валерий Горбатовский, победитель областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2014» (Гомельская область):
Самое главное, чтобы была дисциплина, порядок, конечно, поддержка нашего губернатора всегда чувствуется.  

«Дожинки» символично совпали с профессиональным праздником аграриев. Десятки тысяч жителей области 16 ноября отмечают День работников сельского хозяйства. Работники сельхозпредприятий и переработчики не только гарантируют продовольственную безопасность страны, но и пополняют валютную копилку. Экспорт продукции сельского хозяйства ежегодно увеличивается. Прежде всего столичный регион гордится своими передовиками, которые, несмотря на тяжелую работу, внедряют новейшие технологии и достигают лучших результатов.

# общество # Дожинки 2014 # Дмитрий Герасимович # Андрей Сахаров # Валерий Горбатовский

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