Фрунзенский район Минска: глава администрации рассказал о перспективах роста и развития

Новости Беларуси. Фрунзенский район Минска - самый крупный из 9 административных районов города. Сегодня он продолжает расти и развиваться. О перспективах и не только поговорим сегодня с Борисом Васильевым, главой администрации Фрунзенсккого района.

Ряд предприятий, находится ряд предприятий. Как они сегодня функционируют? Можно ли перенести из черты город завод отопительных приборов, который приносил вред окружающей среде?

Малый бизнес. На чем сегодня предприниматели специализируются?

Что появилось во Фрунзенском районе к 7 ноября?

Все ли необходимое для комфортной жизни есть в районе? Или чего-то не хватает?

На эти и другие вопросы по теме вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ.

