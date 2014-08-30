В Гродненской области любой желающий может отправить поздравительную открытку лидерам жатвы

Новости Беларуси. Жатва в Беларуси завершена, хлеборобы готовятся к «Дожинкам». Лично поздравить героев полей решили жители Гродненской области. Такую возможность предоставили работники почты. В любом почтовом отделении региона можно приобрести тематическую открытку, получить списки лидеров уборочной и написать слова благодарности конкретному комбайнеру или водителю.

Купив тематическую открытку и получив в отделении почты данные лучших комбайнеров региона, любой житель Гродненской области может лично поздравить лидера жатвы.

Своеобразную акцию почтовики решили провести после завершения уборочной кампании. О рекордных намолотах в 2014 году только и говорят, а вот высказать слова благодарности конкретному комбайнеру или водителю возможность была не у всех. Сейчас этот пробел восполнен.

Светлана Мякиш, заместитель директора Гродненского филиала РУП «Белпочта»:

Мы не могли пройти мимо радости и успехов, которые сложились, и предложили акцию «Отправь поздравления передовикам жатвы».

Акция длится всего несколько дней, а желающих лично поздравить хлеборобов уже немало. По всей области свои открытки отправили больше тысячи человек. Причем самых разных профессий и возрастов.

Елена Мясникова, работница Гродненского филиала РУП «Белпочта»:

Акция пользуется спросом, люди обращаются, интересуются, задают вопросы, как поздравить, каким образом. Разные возрастные категории: есть люди и пенсионного возраста, есть и помоложе.

Житель деревни Индура Иван Рымарчик за уборочной компанией следил с первого дня. В родном хозяйстве лично знаком с каждым комбайнером. Радовался и первому миллиону тонн, и общему рекордному урожаю. И это не удивительно: пенсионер всю жизнь проработал на земле и знает, каким тяжелым трудом достается хлеб.

Иван Петрович на почту решил отправиться сразу же, как только узнал о проведении акции. Выбрал открытку соответствующую поводу и написал послание.

Иван Рымарчик:

Хорошо, что есть такая возможность, что можно поздравить всех колхозных тружеников, которые работали от зари до зари.

Идея личного поздравления героев жатвы оказалась настолько популярной у жителей Гродненской области, что работники почты решили продолжить акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.