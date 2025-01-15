В гимназии Гродно прошёл урок безопасности – рассказали о правилах использования пиротехники

Минутное развлечение, которое может лишить здоровья и даже стоить жизни. Школьникам напоминают о правилах эксплуатации фейерверков и петард, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урок безопасности прошел в Гродненской гимназии №5. На встрече с девятиклассниками работники МЧС и МВД рассказали об опасности пиротехники, а также напомнили об административной ответственности.

Павел Колмогоров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома: Актуальной остается проблема пиротехнических изделий, ведь не все время родитель находится рядом, зачастую дети предоставлены сами себе, когда находятся после занятий в школе, на улице, общаясь с друзьями, со знакомыми, достают припрятанные родителями, плохо припрятанные пиротехнические изделия и в порядке баловства и развлечения взрывают их в общественных местах.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Последний случай произошел в Щучинском районе, где подросток обнаружил петарду и решил ее запустить, сработка произошла прямо в руках у мальчика, он получил термические ожоги и был госпитализирован в центральную районную больницу, во избежание подобных случаев в республике 4 января правительством был введен запрет на реализацию пиротехнических изделий.

Для профилактики несчастных случаев и травм спасатели и сотрудники милиции проводят масштабную разъяснительную работу, предупреждая об опасности не только детей, но и взрослых.