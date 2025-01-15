Делегация МВД посетила Несвижский социальный пансионат «Берёзка»

Яркий пример заботы о людях в социально ориентированном государстве – прекрасная акция проходит по всей стране. От всей души звучали поздравления с Новым годом и Рождеством и в Несвижском социальном пансионате «Березка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждение посетила делегация МВД. Руководству вручили сертификат на ценные подарки, а сладкие наборы – каждому проживающему. Для подопечных и персонала пансионата стражи порядка подготовили праздничную программу. Концертные номера от коллективов и исполнителей-милиционеров, юных патриотов и артистов белорусской эстрады – присутствующие встретили искренними улыбками и бурными аплодисментами.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси: По поручению министра внутренних дел, генерала-лейтенанта милиции Ивана Владимировича Кубракова, мы сегодня здесь. Для того, чтобы поздравить вас с наступившим Новым годом и с этим прекрасным, светлым праздником Рождеством Христовым. Позвольте мне от всего коллектива Министерства внутренних дел пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, уверенности вам в своих силах, пусть вам помогает Бог. Я уверен, что медицинский персонал сделает все возможное, чтобы вам было комфортно и удобно. Дай бог мирного неба и всего только самого-самого доброго.

Виктор Лебедько, директор Несвижского социального пансионата «Березка»:

Мы очень благодарны МВД за такую активную помощь, подарки и внесение даже в материальную базу: новый телевизор, новая микроволновая печь. Спасибо вам за ваше участие.

Сегодня «Березка» – это дом для 147 человек, нуждающихся в круглосуточном уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. Здесь делают все, чтобы создать для подопечных максимальный комфорт, наполнить их жизнь радостью и интересными событиями.