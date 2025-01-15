В БГЭУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»

Защита электорального суверенитета, внедрение искусственного интеллекта, цифровизация экономики. Эти и ряд других вопросов обсуждали в Белорусском государственном экономическом университете с заместителем председателя Палаты представителей. Разговор состоялся в рамках проекта «Молодежь для Беларуси!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его основная цель – познакомить юное поколение с достижениями нашей страны за 30 лет существования института президентства. Народные избранники делятся со студентами своими воспоминаниями о том, как развивалась и строилась суверенная, независимая Беларусь.

Ромальт Петрович, студент Белорусского государственного экономического университета: За 30 лет наша Беларусь подняла свою экономику. Мы добились неплохого уровня жизни в нашей стране. И этим нам стоит гордиться. Что касаемо данной встречи, она полезна нам, чтобы узнать, как проходит управление всей страной с верхушки, чтобы не было такого, что народ был отстранен от власти.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда мы встречаемся с молодежью, мы приводим конкретные факты, что было, в каком состоянии находилась промышленность, сельское хозяйство, система культуры, спорта и того же туризма в нашей стране. Поэтому они, естественно, понимают, что это такое. И вот эти сравнения как раз и позволяют им видеть достижения страны и понимать, что только в кропотливой работе, дисциплине и в единстве наша сила.

Стартовал информационно-просветительский проект «Молодежь для Беларуси!» еще в ноябре. Уже прошел ряд встреч депутатов со студентами. Вопросы, которые обсуждаются, самые разнообразные и касаются сфер образования, здравоохранения, спорта и культуры.