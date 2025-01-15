Прямой эфир

В БГЭУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»

15 января 2025 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Защита электорального суверенитета, внедрение искусственного интеллекта, цифровизация экономики. Эти и ряд других вопросов обсуждали в Белорусском государственном экономическом университете с заместителем председателя Палаты представителей. Разговор состоялся в рамках проекта «Молодежь для Беларуси!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГЭУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»-2

Его основная цель – познакомить юное поколение с достижениями нашей страны за 30 лет существования института президентства. Народные избранники делятся со студентами своими воспоминаниями о том, как развивалась и строилась суверенная, независимая Беларусь.

В БГЭУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»-4

Ромальт Петрович, студент Белорусского государственного экономического университета:
За 30 лет наша Беларусь подняла свою экономику. Мы добились неплохого уровня жизни в нашей стране. И этим нам стоит гордиться. Что касаемо данной встречи, она полезна нам, чтобы узнать, как проходит управление всей страной с верхушки, чтобы не было такого, что народ был отстранен от власти.

В БГЭУ состоялась диалоговая площадка «Молодёжь для Беларуси!»-6

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда мы встречаемся с молодежью, мы приводим конкретные факты, что было, в каком состоянии находилась промышленность, сельское хозяйство, система культуры, спорта и того же туризма в нашей стране. Поэтому они, естественно, понимают, что это такое. И вот эти сравнения как раз и позволяют им видеть достижения страны и понимать, что только в кропотливой работе, дисциплине и в единстве наша сила.

Стартовал информационно-просветительский проект «Молодежь для Беларуси!» еще в ноябре. Уже прошел ряд встреч депутатов со студентами. Вопросы, которые обсуждаются, самые разнообразные и касаются сфер образования, здравоохранения, спорта и культуры.

# Вадим Ипатов # БГЭУ # Студенты

Другие новости рубрики

Все новости
Митрополит Вениамин пообщался со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета
15 января 2025 06:55

Митрополит Вениамин пообщался со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета

Около 10 тысяч волонтёров БРСМ будут дежурить на избирательных участках
15 января 2025 06:35

Около 10 тысяч волонтёров БРСМ будут дежурить на избирательных участках

С 15 января территориальные комиссии на выборах Президента получают бюллетени для голосования
15 января 2025 06:29

С 15 января территориальные комиссии на выборах Президента получают бюллетени для голосования