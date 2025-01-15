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Митрополит Вениамин пообщался со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета

15 января 2025 06:55
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О мирском и духовном говорили в Белорусском государственном аграрном техническом университете. Митрополит Вениамин встретился с руководством, преподавателями и студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин пообщался со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета-2

После торжественного молебна на благое дело обсудили темы, связанные с ответственностью перед природой и обществом. Были и личные вопросы Владыке. Патриарший Экзарх подчеркнул, что знания и вера должны идти рука об руку в жизни каждого молодого человека.

Митрополит Вениамин пообщался со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы приходим туда, где нас ждут, хотят общения, поделиться какими-то мыслями, услышать вопросы о студенчестве – чем живет сегодня современный студент, какие вопросы его волнуют.

Митрополит Вениамин пообщался со студентами Белорусского государственного аграрного технического университета-6

Владимир Синельников, проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета:
На мой взгляд, взаимодействие учебного заведения с Белорусской православной церковью играет очень важную роль. Поскольку мы готовим не только специалистов агропромышленного комплекса, но и готовим граждан нашей республики. Патриотическая составляющая любого гражданина – это, конечно же, традиции.

Митрополит призвал студентов к поиску гармонии между научными достижениями и духовными ценностями. В завершение встречи университету передана чудотворная икона.

# Вениамин # Владимир Синельников # БГАТУ

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