«Супер!» Мастер спорта по синхронному плаванию оценила новый бассейн международного стандарта в Минске

Гидроканал, спортивные залы, капсулы для отдыха и многое другое. Поговорим о новом спортивном объекте, который стал настоящей жемчужиной белорусского спорта и гордостью Минска. Бассейн международного стандарта, построенный в рамках гуманитарного сотрудничества между Китаем и Беларусью, не перестает радовать посетителей.

Например, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию Валерия Волосач отметила, что тренироваться в бассейне такого масштаба – одно удовольствие. Комфортная температура воды, большие и уютные раздевалки, созданы все удобства для действующих и будущих спортсменов.

Валерия Волосач, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию:

Когда первый раз мы его увидели и зашли сюда, были очень удивлены, потому что это, наверное, впервые в нашей стране такого масштаба комплекс появился. Произвел огромное впечатление. Довольно удобный бассейн, комфортная температура воздуха, что очень важно, и воды. Есть много пространства для тренировок. Очень комфортные залы, современное оборудование, поэтому все супер.