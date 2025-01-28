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Международный наблюдатель из Ирана поделился впечатлениями о выборах в Беларуси

28 января 2025 11:08
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Абсолютно все международные наблюдатели, которые работали на выборах Президента Беларуси, подчеркивают, что избирательный процесс прошел демократично и честно, а главное – открыто. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный наблюдатель из Ирана поделился впечатлениями о выборах в Беларуси-2

28 января в ЦИК прошел ряд встреч с международными экспертами. Среди них – наблюдатели из Ирана. На выборы Президента зарубежная миссия впервые приехала таким широким составом. Это представители парламента и МИД исламского государства. Отметим, наши страны активно взаимодействуют в различных сферах. А наблюдение за организацией и проведением электорального процесса в Беларуси открывают новую страницу сотрудничества.

Председатель ЦИК прокомментировал беспочвенные обвинения и нападки Запада на выборы в Беларуси.

Международный наблюдатель из Ирана поделился впечатлениями о выборах в Беларуси-4

Али Кешвари, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Иран): 
Мы обратили внимание, что на всех участках был очень высокий уровень организации и высокая явка избирателей. Для того чтобы развиваться и достигать своих целей, широкое участие людей в жизни страны этому способствует. И то, что было приглашено много международных иностранных наблюдателей, только подтверждает, что выборы были организованы прозрачно.

# Беларусь-Иран # Выборы в Беларуси

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