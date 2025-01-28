Международный наблюдатель из Ирана поделился впечатлениями о выборах в Беларуси

Абсолютно все международные наблюдатели, которые работали на выборах Президента Беларуси, подчеркивают, что избирательный процесс прошел демократично и честно, а главное – открыто. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 января в ЦИК прошел ряд встреч с международными экспертами. Среди них – наблюдатели из Ирана. На выборы Президента зарубежная миссия впервые приехала таким широким составом. Это представители парламента и МИД исламского государства. Отметим, наши страны активно взаимодействуют в различных сферах. А наблюдение за организацией и проведением электорального процесса в Беларуси открывают новую страницу сотрудничества. Председатель ЦИК прокомментировал беспочвенные обвинения и нападки Запада на выборы в Беларуси.