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Офицеры Осиповичского гарнизона получили ключи от арендных квартир

28 января 2025 11:58
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Новая комфортная жизнь началась у военнослужащих Осиповичского гарнизона. Они получили долгожданные ключи от арендных квартир в новом жилом доме. Вручил их новоселам начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил, генерал-майор Руслан Чехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицеры Осиповичского гарнизона получили ключи от арендных квартир-2

Новостройка не последняя в гарнизоне. Еще несколько многоэтажных жилых домов уже возводится. В 2024 году в районе сдали в эксплуатацию новую школу, так что для семей военнослужащих созданы все условия. Офицеры могут спокойно исполнять свои обязанности, зная, что тылы прикрыты.

Офицеры Осиповичского гарнизона получили ключи от арендных квартир-4

Чувства, конечно, переполняют. Это очень радостное событие – наконец-то с семьей получили квартиру. Год благоустройства, очень символично. Очень приятное событие.

По законам нашей страны, арендное жилье может перейти в собственность военных по истечении установленного срока службы. 

# Вооруженные силы Беларуси # Социальная инфраструктура # Строительство

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