Офицеры Осиповичского гарнизона получили ключи от арендных квартир

Новая комфортная жизнь началась у военнослужащих Осиповичского гарнизона. Они получили долгожданные ключи от арендных квартир в новом жилом доме. Вручил их новоселам начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил, генерал-майор Руслан Чехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новостройка не последняя в гарнизоне. Еще несколько многоэтажных жилых домов уже возводится. В 2024 году в районе сдали в эксплуатацию новую школу, так что для семей военнослужащих созданы все условия. Офицеры могут спокойно исполнять свои обязанности, зная, что тылы прикрыты.

Чувства, конечно, переполняют. Это очень радостное событие – наконец-то с семьей получили квартиру. Год благоустройства, очень символично. Очень приятное событие.

По законам нашей страны, арендное жилье может перейти в собственность военных по истечении установленного срока службы.