Александр Лукашенко: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий

Новости Беларуси. Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.
Об этом Президент Беларуси заявил 7 июля на встрече с активом города Минска, сообщает БЕЛТА.
Глава государства напомнил, как за последние десятилетия развивалась инфраструктура столицы, включая завершение строительства Дворца Республики, возведение нового здания Национальной библиотеки.
Значительные усилия были приложены и для строительства современных спортивных объектов, что в том числе позволило на высоком уровне провести II Европейские игры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв.
Александр Лукашенко отметил, что все построенное останется и будущим поколениям минчан.
Александр Лукашенко:
Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.