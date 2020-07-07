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Александр Лукашенко: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий

07 июля 2020 08:42
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Новости Беларуси. Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.  

Об этом Президент Беларуси заявил 7 июля на встрече с активом города Минска, сообщает БЕЛТА.   

Глава государства напомнил, как за последние десятилетия развивалась инфраструктура столицы, включая завершение строительства Дворца Республики, возведение нового здания Национальной библиотеки.    

Значительные усилия были приложены и для строительства современных спортивных объектов, что в том числе позволило на высоком уровне провести II Европейские игры.     

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв.    

Александр Лукашенко отметил, что все построенное останется и будущим поколениям минчан.   

Александр Лукашенко:
Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.   

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Лукашенко

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