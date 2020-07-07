Александр Лукашенко: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий

Новости Беларуси. Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.

Об этом Президент Беларуси заявил 7 июля на встрече с активом города Минска, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, как за последние десятилетия развивалась инфраструктура столицы, включая завершение строительства Дворца Республики, возведение нового здания Национальной библиотеки.

Значительные усилия были приложены и для строительства современных спортивных объектов, что в том числе позволило на высоком уровне провести II Европейские игры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв.

Александр Лукашенко отметил, что все построенное останется и будущим поколениям минчан.

Александр Лукашенко:

Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.