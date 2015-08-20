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В городке цветочных фантазий. Ежегодный фестиваль цветов прошёл в Беларуси

20 августа 2015 10:18
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Как писал Андерсен, «человеку, чтобы жить, нужно солнце, свобода и цветок». Всего лишь один.

У местного ксёндза - целый полисадник. Свой цветник он разводит уже более десяти лет. Казалось бы, не мужских рук дело, но… не тут то было! Сегодня около костёла и его дома красуются с десяток клумб.

А вот Светлану Михайловну можно назвать местной Цветочной Королевой. Свой сад женщина выращивает около 15 лет. Признаётся, что с таким богатством сама бы не справилась. На помощь постоянно приходят мужские руки.

Свои любимые петуньи Светлана холит и лелеет. Правда, выращивать их сложно.

Ежегодный праздник цветок - местный бренд. По традиции - основная часть фестиваля - цветочное дефиле. Рукодельным платьям из самых разнообразных цветов позавидовали бы даже самые искушенные модницы.

Помимо подготовки костюма к дефиле, участницы фестиваля боролись ещё за звание «заслуженной хозяйки посёлка», «самую оригинальную причёску» и «лучшую цветочную композицию».

 

# общество # Растения и цветы # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Ян Рейшель # Светлана Синкевич

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