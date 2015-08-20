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Маленькая мечта о большом озере. Почему жители деревни неравнодушны к проблеме спасения водоёма?

20 августа 2015 09:20
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Ещё полгода назад на этом месте было небольшое озеро. Зимой здесь катались на коньках, летом - удили рыбу.

Сегодня о красоте водоема напоминает небольшая лужа и поросшее камышом дно. Местные жители лишь разводили руками, и только один Александр решил действовать. Молодой человек расклеил объявление о том, что требуется помощь. К удивлению, на призыв откликнулись. Всеобщими усилиями была проведена уборка.

Охотно помогают и подростки. Дети мечтают о водоёме больше всех. В жару в деревне негде искупаться!

Константин, хоть и живёт в городе, а здесь бывает редко, решил приложить руку к общему делу.

Александр и его товарищи разработали план по спасению озера: чистить дно от мусора и разровнять берега с помощью бульдозера.

# общество # Водоемы Беларуси # Фотофакт # Экология

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