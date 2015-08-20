В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, погоде присвоен красный уровень опасности

Новости Беларуси. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Погоде вновь присвоен красный уровень опасности.

Чрезвычайная ситуация сохраняется в Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областях.

С начала пожароопасного периода только на Брестчине было потушено 150 возгораний в лесных массивах. Чаще всего они возникали на Полесье. Горят леса и в Гомельской области. Так, в Лельчицком районе пожар тушат уже третьи сутки. Огонь распространился на площади в 7 гектаров. Борьбу со стихией ведут силами МЧС, предприятий лесного хозяйства, районных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.