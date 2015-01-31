В Горецкой сельхозакадемии проходит Республиканский молодежный студенческий форум с участием министра образования

Новости Беларуси. Центром студенческой жизни в эти дни стал город Горки. Там завершился молодежный форум. Более 600 студентов из разных уголков страны посещали и участвовали в выставках, защищали свои проекты. После занятий интеллектуальных занимались спортом, выясняя кто быстрее и сильнее. Всех собрала премьера форума - конкурс «Студент года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентка второго курса Командно-инженерного института МЧС свою профессию выбрала неслучайно. Несколько лет назад Дарья Селезнева стала свидетелем того, как пожарные отчаянно тушили пламя на соседском участке. Воодушевленная, она решила обязательно стать спасателем. С тех пор целеустремленность – ее основной проводник по жизни. Она же и привела ее в финал республиканского конкурса «Студент года».

Дарья Селезнева, студентка Командно-инженерного института МЧС РБ:

Самое главное – мотивация. Конкурс, в любом случае, мотивация. Люди пытаются открыть в себе новые таланты. Не умеешь танцевать – научишься, не умеешь петь – научишься!

Среди финалистов – представители из всех регионов Беларуси. Яркие, активные ребята с неподдельным интересом защищают честь своих ВУЗов. Но каждый признается, что главное здесь даже не победа. Важен сам процесс подготовки и выступления, который всех объединяет.

Андрей Савостин, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Это то, что останется в нашей памяти навсегда. Общение, обмен опытом. Мы приезжаем, видим людей из разных областей. Мы все разные, но мы объединены: мы живем в одной стране, объединены одной идеей.

В этом году в конкурсе впервые участвует много студентов в погонах.

Виктор Кураш, курсант Могилевского института МВД:

Обмен опытом, новые знакомства, молодежь объединяется. Здорово, что молодежь нашей страны поддерживается на уровне президента.

Пока одни студенты состязались в творчестве на сцене, другие представляли свои социальные проекты. «Образование глазами молодежи» стал неоспоримым фаворитом среди них.

Студенты предложили создать платформу в соцсетях, где каждый учащийся смог бы внести конструктивное предложение по развитию системы образования в нашей стране. Идею тут же поддержали и уже буквально через пару недель обещали воплотить в жизнь.

Евгений Харук, председатель студенческой Ассамблеи БГУ:

Я не сомневаюсь, что у проекта большое будущее. Распространится по всей стране. Каждый сможет донести свою мысль, выход из какой-то проблемы донести до министра, до госуправления. Почувствовать, что важно его мнение.

Михаил Журавков, министр образования РБ:

У них есть наболевшие проблемы, которые они хотели бы решить. Молодежь – самая креативная, самая динамичная часть общества. Хотелось бы, чтобы ни внесли свои какие-то предложения. И очень здорово, ели они смогут увидеть обратную связь.

Все конкурсы закончатся. Кто-то уедет с победой, а кто-то без. Но каждый увезет с собой массу положительных эмоций, новый опыт и новые идеи. Которые они обязательно воплотят в жизнь.