Центральный район Минска: как осваивается микрорайон Лебяжий?

Новости Беларуси. Центральный район Минска - лицо белорусской столицы. Как сегодня живется и работается его жителям, какие проблемы приходится решать чиновникам? В студии программы «Большой город» на СТВ глава администрации Центрального района Минска Олег Поскробко.

Центральный район Минска — район в котором сосредоточены главные столичные объекты. Если сравнивать с остальными районами Минска, на него ложится большая нагрузка? Если да, то в чем она заключается?

2014-ый оказался непростым. Взять хотя бы чемпионат мира по хоккею. Как можно оценить проведенную работу?

После активной подготовки к чемпионату мира, сейчас в плане строительства некоторое затишье? Вообще что сегодня строится в районе? Как осваивается микрорайон Лебяжий?

Корреспондент «Большого города» пообщалась с новоселами микрорайона Лебяжий!

В этом году будем отмечать 70-летие Великой Победы. Видимо, основная нагрузка опять ляжет на Центральный район.

Как в администрации Центрального района Минска работают с обращениями граждан и что планируют к предстоящему празднику 70-летия Великой Победы?

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