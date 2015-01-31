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Певица Шакира родила испанскому футболисту Жерару Пике второго сына, малыша назвали Сашей

31 января 2015 16:15
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Новости Испании. Певица Шакира и защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике на неделе во второй раз стали родителями. У пары родился сын.

Врачам пришлось делать кесарево сечение. В настоящий момент здоровью мамы и ребенка ничто не угрожает.

Чтобы никто не нарушал покой Шакиры и сына, Пике арендовал весь этаж испанской больницы.

Шакира и Жерар:
Мы рады сообщить о рождении Саши Пике Мебарака. Мальчик появился на свет в 21:54 29 января в Барселоне. Имя Саша имеет греческие и русские корни, означает «защитник человечества» и «воин».

Незадолго до предстоящего события певица и спортсмен, как и два года назад, выложили в Интернет кадры из семейной фотосессии, на которых Шакира позирует на 9-м месяце беременности.

Кроме того, в социальных сетях они устроили виртуальную вечеринку в честь будущего ребенка, так называемый Baby Shower.

Присоединиться к благотворительному марафону (условие участия – посильный взнос в UNICEF) Шакира и Жерар призвали всех желающих (смотрите видео).

Недавно первому ребенку 37-летней певицы и 27-летнего футболиста исполнилось два года.

Как и его отец, Милан стал с самого рождения членом футбольного клуба «Барселона». Подробности читайте здесь.

# общество # Фотофакт # Звезды # Жерар Пике

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