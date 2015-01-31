Результаты прямых телефонных линий с чиновниками: в Витебске пообещали разобраться с задержкой зарплаты, в Могилёве устроили на работу многодетного отца

Новости Беларуси. На прямую телефонную связь сегодня, 31 января, вновь вышли все регионы Беларуси. Экономическое развитие городов, своевременная выплата заработной платы, развитие транспортной инфраструктуры, ценообразование и многие другие вопросы на три часа стали ключевыми. По-прежнему волновали жителей и проблемы в сфере ЖКХ.

Такие прямые телефонные линии проходят уже третью неделю подряд по субботам с 9 до 12 часов. И они востребованы. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ убедилась в этом.

Когда-то здесь было ни пройти, ни проехать, сегодня проблема бездорожья осталась лишь воспоминанием, - рассказывает нашей съёмочной группе Петр Кальман. «Путь воспрещён» был к крайнему в деревне дому и участку. Решили вопрос лишь в райисполкоме. Глава многодетного семейства позвонил сюда несколько недель назад. Говорит, так быстро получить гравейку даже не рассчитывал.

Петр Кальман, житель деревни Остромичи Брестской области:

Живем здесь пять лет. По поводу дороги: мы даже сами этого не ожидали. Прошла максимум неделя.

Вот и сегодня на прямой связи с населением были заместители руководителей по экономическим вопросам. Звонили с жалобами на задержки выплат заработной платы и отпускных, рассказывали о недобросовестных работодателях. Специалисты исполкомов подчеркивают: разобраться помогут с любыми вопросами.

Ирина Баланович, заместитель председателя Кобринского районного исполнительного комитета:

В случае, если я не могу решить вопрос сразу или не могу проконсультировать человека сразу, я, конечно же, переадресую тому заместителю, который курирует данное направление работы. Однозначно, по всем вопросам к любому заместителю можно обращаться.

На прямую телефонную связь сегодня вновь вышли все регионы Беларуси. Как и прежде с 9 до 12. Столица исключением не стала.

Экономическое развитие города, своевременная выплата заработной платы, развитие транспортной инфраструктуры, ценообразование... По-прежнему волновали жителей проблемы в сфере ЖКХ.

За три часа заместитель председателя Мингорисполкома Жанна Бирич ответила на более чем 80 вопросов. Очевидно, диалог действенный. Жителей готовы не только слушать, но и слышать.

Жанна Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Уровень, допустим, заместителя председателя облисполкома, горисполкома позволяет принимать решения, давать поручения службам и разрешать вопросы быстро, без проволочки. Любое обращение будет рассмотрено, даже не по курируемым отраслям. Будет рассмотрено и дано поручение службам для разрешения вопроса.

Услышали сегодня и жителей северного региона Беларуси. К примеру, Ольга звонит за весь коллектив швейного предприятия. Зарплату здесь не платят вот уже несколько месяцев. Недавно получила лишь часть октябрьского заработка. И это чуть больше миллиона рублей!

Ольга Прищеп, оператор швейного цеха предприятия:

Обращались к директору: все обещает, обещает, но зарплаты так и нет. Я не знаю, людям как жить. Ни детей покормить, в сад надо платить, за квартиру, у кого какие-то кредиты.

Почему не горит фонарь? Как трудоустроить 40-летнего сына? И почему сосед по даче не может сдвинуть свой забор на 2 метра, как положено по документам? В Витебском облисполкоме вопросы сегодня не совсем традиционные. Всего же дозвониться сюда смогли почти три десятка человек.

Александр Атясов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Для этого и существуют приемы граждан, прямые линии, чтобы изучить мнение населения, где-то откорректировать свои программы на будущее, на перспективу. А главное - текущие проблемы. Люди не ставят ничего какого-то чрезвычайного, того, что невозможно решить. В основном это текущие проблемы, касающиеся ремонта жилья, водоснабжения, состояния дорог.

Не меньшая статистика и в других областях — Гродненская, Минская... Или, к примеру, Гомельская. Здесь, как впрочем и в других регионах страны, работа ведётся постоянно и системно. Тем не менее вопросы возникают, и их нужно решать. Оперативно. Всё это поможет оправдать доверие к такой форме диалога.

Олег Починок, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета:

Целая череда вопросов было обозначена, что свидетельствует о том, что надо выезжать в этот населенный пункт. Начиная от сотовой связи, которая отсутствует, заканчивая газоснабжением и другими насущными вопросами, с которыми люди сталкиваются каждый день.

О насущных проблемах говорили сегодня и в Могилёвском облисполкоме. Несколько десятков жителей дозвонились. Вопросы как всегда житейские: протекает крыша, затянули с приватизацией, нет дороги. Некоторые проблемы решаются, что называется, по горячим следам. Решение других берется на контроль.

Такой диалог последней надеждой был и для Светланы и Алексея Харитоновых. О своей жизни в областном центре родители троих малышей рассказывают: в Могилёв переехали не в поисках хорошей жизни, а из-за болезни жены и постоянных визитов к специалистам, которых нет на селе. В итоге уже три года многодетные Харитоновы скитаются по съемным квартирам. Мама в декретном отпуске, папа без работы. Куда только не обращались, — с дрожью в голосе говорит Светлана. Ответ повсюду один: городской прописки нет. Помог лишь звонок на прямую линию в облисполком.

Светлана Харитонова, многодетная мать:

Позвонила, рассказала свою ситуацию. Но даже не надеялась, что помогут. Но отреагировали: и мужа устроили на работу, и с общежитием пообещали.

Алексей Харитонов, многодетный отец:

Эти прямые линии отменять нельзя. Они работают. Даже на нашем примере — нам помогли.

Что и говорить, положительный эффект есть. Подтверждает это и оперативную работу. Кстати, продолжится такое прямое телефонное общение и в следующую субботу, 7 февраля.