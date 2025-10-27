В Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ

В Исполнительном комитете СНГ в Минске 27 октября состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты подведут итоги состоявшихся заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел СНГ, наметят задачи по реализации принятых высшими уставными органами документов и достигнутых договоренностей.

В центре внимания также выполнение дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, плана мероприятий на 2023-2025 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Кроме того, на заседании будет принято решение о главе миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах депутатов парламента Кыргызстана, назначенных на 30 ноября.