Представители ФПБ восстановили около 14 гектаров леса в Могилёвской области

Трудовой десант национального профцентра и отраслевых профсоюзов помогал воссоздавать уничтоженные стихией лесные массивы в Могилевской области. Активисты ФПБ – на территориях лесных хозяйств постоянно. Только прошлой осенью они участвовали в восстановлении более чем 75 гектаров угодий. И в этом сезоне, подключившись к акции еще на старте, сообща обновляют зеленый фонд страны.

В данной акции принимаю участие в первый раз, но он очень такой волнительный для меня. Когда ехали по дороге, очень волновался, но сейчас я просто рад, что здесь нахожусь. Действительно, когда у мужчины появится такая возможность высадить столько леса.

Настроение прекрасное, потому что погода, несмотря на то, что пасмурно, благоволит. У нас есть возможность внести какой-то вклад, и это прекрасно.