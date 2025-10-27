Представители ФПБ восстановили около 14 гектаров леса в Могилёвской области

Сделать вклад в восстановление лесных ресурсов. Продолжается республиканская акция «Дай лесу новае жыццё», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сделать вклад в восстановление лесных ресурсов. Продолжается республиканская акция «Дай лесу новае жыццё», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трудовой десант национального профцентра и отраслевых профсоюзов помогал воссоздавать уничтоженные стихией лесные массивы в Могилевской области. Активисты ФПБ – на территориях лесных хозяйств постоянно. Только прошлой осенью они участвовали в восстановлении более чем 75 гектаров угодий. И в этом сезоне, подключившись к акции еще на старте, сообща обновляют зеленый фонд страны.
В данной акции принимаю участие в первый раз, но он очень такой волнительный для меня. Когда ехали по дороге, очень волновался, но сейчас я просто рад, что здесь нахожусь. Действительно, когда у мужчины появится такая возможность высадить столько леса.
Настроение прекрасное, потому что погода, несмотря на то, что пасмурно, благоволит. У нас есть возможность внести какой-то вклад, и это прекрасно.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Надо, чтобы люди почувствовали, что это такое, осознали, насколько это важно, насколько это непросто. Этот труд, начиная от молодежи и заканчивая семьями, которые впервые коснулись этого непростого дела. Поэтому это воспитание, в том числе свое внутреннее, каждый себе делает урок для понимания того, как это непросто и что это очень важно для своей страны.
В Могилевской области представители Федерации профсоюзов Беларуси восстановили около 14 гектаров угодий. Поработали с энтузиазмом. Лес достигнет зрелости через несколько десятков лет. Дышать здесь чистым воздухом и заготавливать древесину будут следующие поколения белорусов.