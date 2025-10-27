Подводный дрон помогает газовикам обследовать коммуникации в Гомельской области

Аппарат опускается на глубину до 150 метров и движется со скоростью 5 километров в час. Оператор беспилотника прямо с берега может обнаружить утечку и поврежденные участки газопровода.

Дмитрий Земляник, мастер службы наружных газопроводов и сооружений производственного управления «Гомельгаз»: Подключается опять же через джойстик, которым управляются обычные машинки игрушечные. Такой же принцип управления и дроном. Можно опустить, посмотреть дно, проверить трубы, кусты, которые могут находиться на дне. Опять же, дрон оснащен клешней специализированной, которая может захватить, к примеру, куст и убрать его с газопровода.

Александр Рабков, заместитель главного инженера филиала производственного управления «Гомельгаз»:

Есть регламентные работы, а есть паводковый период, когда идут разливы рек и могут вымываться берега. И мы планируем делать обслуживание дополнительное, в рамках чего? Чтобы посмотреть, оголился ли газопровод, вымыла ли газопровод, есть ли какие-то участки определенные, которые всплыли. И надо принимать решение, чтобы не допустить какой-то чрезвычайной ситуации.

Аппарат позволяет получать видео из труднодоступных мест абсолютно безопасно. Для этого больше не нужно привлекать водолазов. В темное время бригада подключает к гаджету дополнительные прожекторы. В Гомельской области в 12 местах газопровод проходит под реками Днепр, Припять, Сож и Ипуть. Общая ширина русла достигает 680 метров, и это всегда представляло сложность для техосмотра. Регион стал пробной площадкой для тестирования беспилотника, новшество планируют внедрить и в других областях.