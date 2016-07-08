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С сентября белорусские школьники получат учебники нового поколения

08 июля 2016 06:20
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Новости Беларуси. Для школьников готовят учебники нового поколения. Их они получат уже в сентябре. Разработаны программы по всем предметам и модель базового учебника. Он будет содержать необходимый набор знаний, которыми должен владеть каждый ученик.

Наряду с традиционными функциями книга будет выступать в роли навигатора. Это значит пособие будет ориентировать учащихся и педагогов в учебных и методических изданиях, электронных ресурсах, которые разработаны по предмету. А вот печатные и электронные приложения к базовому учебнику смогут удовлетворить запросы высокомотивированных учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области образования # Государственная политика

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