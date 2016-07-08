В центре Бобруйска установили кованую чугунную телегу с насосом

Новости Беларуси. Новая достопримечательность появилась в Бобруйске. В центре города, у здания пожарной части, установлена чугунная телега с художественной ковкой и декоративными фонарями.

Примерно на таких повозках в 19 веке тушили огонь доблестные бобруйские пожарные. Идея создания композиции родилась, когда в отдел по чрезвычайным ситуациям один из бобруйчан принес раритет – старый пожарный насос.

Оставалось только выковать из чугуна основу повозки. Теперь на ней любят фотографироваться жители города и играть детвора, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Андрей Бабин, начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Это двухручный водяной пожарный насос. Такие насосы применялись в 19-20 веке. Сейчас их сохранилось очень небольшое количество. Поэтому мы создали вот такую декоративно-художественную композицию. Которая, надеюсь, станет ещё одной достопримечательностью города Бобруйска.