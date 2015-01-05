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С 5 по 7 января организован дополнительный общественный транспорт в районах Дворца спорта и «Чижовка-Арены»

05 января 2015 18:39
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Новости Беларуси. Жаркие баталии на холодном льду. В Минске продолжается Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В этом году он проходит уже в одиннадцатый раз и собрал восемь дружин.

Специально для доставки болельщиков на матчи в столице запустили резервный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

5 и 6 января с 14.00 до 22.00 дополнительные автобусы будут курсировать в районе «Чижовка-Арены».

В эти дни станет больше общественного транспорта и возле Дворца спорта.

А 7 января днём и после окончания матчей организуют работу троллейбусного и автобусного маршрутов №926 «Станция метро Автозаводская» — «Чижовка-Арена».

# общество # Общественный транспорт

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