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В Гомельской области за год произошло более 80 пожаров с участием авто

14 ноября 2022 07:36
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС решили провести необычный эксперимент для автомобилистов. Они наглядно продемонстрировали владельцам машин, как быстро они могут лишиться своего авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области за год произошло более 80 пожаров с участием авто-1

На площадке пожарно-аварийной части спасатели смоделировали типичные ситуации, которые приводят к опасным последствиям. Курение в гараже или салоне автомобиля, неисправная топливная система машины, неправильное хранение горючих жидкостей – вот основные причины возгорания автомобилей.

В Гомельской области за год произошло более 80 пожаров с участием авто-4

Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Была смоделирована следующая ситуация: при проведении огневых работ в гараже с обратной стороны произошло загорание горючего вещества в автомобиле, вследствие чего произошел пожар и необходимо было его ликвидировать. На завершающей стадии эксперимента было продемонстрировано, что происходит в случае, если у нас произошло загорание обивки внутри машины, а именно при курении. Бычок упал на сидение, и произошло тление с последующим горением.

В Гомельской области за год произошло более 80 пожаров с участием авто-7

Только за этот год в Гомельской области произошло более 80 пожаров с участием авто. Один человек погиб, еще трое получили травмы. Четверть происшествий произошло по причине неосторожного обращения с огнем и нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ.

# МЧС Беларуси # общество # Егор Пасканный # Фотофакт

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