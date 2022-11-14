В Гомельской области за год произошло более 80 пожаров с участием авто

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС решили провести необычный эксперимент для автомобилистов. Они наглядно продемонстрировали владельцам машин, как быстро они могут лишиться своего авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке пожарно-аварийной части спасатели смоделировали типичные ситуации, которые приводят к опасным последствиям. Курение в гараже или салоне автомобиля, неисправная топливная система машины, неправильное хранение горючих жидкостей – вот основные причины возгорания автомобилей.

Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Была смоделирована следующая ситуация: при проведении огневых работ в гараже с обратной стороны произошло загорание горючего вещества в автомобиле, вследствие чего произошел пожар и необходимо было его ликвидировать. На завершающей стадии эксперимента было продемонстрировано, что происходит в случае, если у нас произошло загорание обивки внутри машины, а именно при курении. Бычок упал на сидение, и произошло тление с последующим горением.