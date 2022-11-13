Польша предприняла 1300 попыток силового вытеснения беженцев за 2022 год. Некоторые заканчивались смертью

Казалось бы, события тех лет должны стать уроком для нынешних поколений о недопущении мировой войны. Но вот спустя 80 лет мы снова на пороге глобального противостояния. Беларусь пытаются всеми силами затянуть в этот опасный водоворот. Ситуация на наших границах продолжает накаляться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Появились фотографии найденных мертвых беженцев». Почему мигранты оставили попытки попасть в Европу?

Брузги стали самым большим пунктом сбора гуманитарной помощи со всей страны за всю ее историю. Обычные граждане, общественные организации, союзы и политические партии везли все и вся. Только Красный Крест раздал более 270 тонн вещей и продуктов питания. А в середине декабря в гродненском перинатальном центре на свет появился первый ребенок мигрантов с белорусско-польской границы. За время существования лагеря роды у беженок принимали шесть раз.

Наталья Толкачева, председатель Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:

Это был большой толчок для развития Белорусского Красного Креста. У нас появились новые навыки, новые компетенции. Потому что с таким количеством людей, нуждающихся в помощи одновременно в одном месте, мы еще не сталкивались. 22 числа мы, казалось бы, могли выдохнуть, но уже 23 числа поступил первый звонок, что одни мигранты ушли, прибывают другие. Уже с территории Украины. И им опять нужна поддержка, нужна наша помощь. И, конечно, мы с марта по этот день ее оказываем.

В свою очередь, официальная Варшава от помощи якобы братскому украинскому народу стала уже отказываться. С нового года беженцам из Украины придется платить за предоставляемое им жилье. Да и чего таить, затянувшийся роман утомил и местных жителей. На фоне участившихся краж и фактов мошенничества со стороны приезжих намедни по улицам польских городов прокатилась волна антимиграционных митингов. Требования предельно ясны: «хватит воровства под видом помощи Украине», сами граждане «незалежной» ответили с присущей им благодарностью. Украинец, получивший бесплатный приют в хостеле Гданьска и проживший там со своей семьей несколько месяцев, жалуется, что хозяин-поляк потребовал оплату за следующий месяц, к такому они явно не привыкли.

Или вы платите 3 000 злотых, или завтра съезжаете. Вот такие поляки, так они нам помогают.

На неделе агентство Евросоюза по безопасности внешних границ опубликовало анализ наплыва беженцев в государства Старого Света. По их данным, основной маршрут нелегальной миграции лежит через Западные Балканы – 60 тысяч незаконных случаев в 2021 году. На восточном направлении, то есть на границе с Беларусью, зафиксировано всего 8 тысяч, что в пух и прах разбивает заявления политиков из Брюсселя о причастности белорусских спецслужб к массовому наплыву беженцев из стран Ближнего Востока.

А вот польские силовики свою активность показывают регулярно. Новая жертва – избитый и босой гражданин Сирии, задержанный белорусскими пограничниками после пересечения заграждений со стороны Польши.

Валентин Бусько, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Спустя год после пика миграционного кризиса отношение сопредельных стран Евросоюза к беженцам практически не изменилась. На сегодня польская сторона продолжает попытки силового вытеснения беженцев. Только за этот год Польша предприняла 1 300 таких попыток, которые зачастую сопровождались избиениями и приводили к смертям. Кроме того, польские пограничники больше года не пускают ни собственных граждан, ни журналистов на двухсотметровую полосу, прилегающую к границе с Беларусью. Этот факт позволяет скрывать от общественности реальные события на польской стороне.