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Подросток передал реквизиты от четырёх банковских карт и заработал более 400 рублей. Подробности уголовного дела

14 ноября 2022 06:59
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Новости Беларуси. В феврале 2022 года 17-летнему подростку от его знакомого поступило предложение о подработке. Нужно было оформить на свое имя банковскую платежную карту и передать ее реквизиты неизвестному лицу. Спустя время на мобильный телефон обвиняемого поступили SMS-сообщения с кодами, которые он перенаправил собеседнику. За проделанный «труд» парню перечислили 120 рублей, половину своего заработка он отдал товарищу.

Подросток передал реквизиты от четырёх банковских карт и заработал более 400 рублей. Подробности уголовного дела-1

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Получив азарт от прибыли, обвиняемый решил продолжить зарабатывать легкие деньги, но уже в качестве посредника. Парень вместе с другим приятелем посетил отделение банка, где и открыли счет от имени последнего. В последующем в качестве связующего звена он передал реквизиты и электронные коды неизвестному. Спустя несколько дней к «бизнесу» фигурант привлек еще одного знакомого, который также оформил на свое имя банковскую карту. Установлено, что на счета оформленных карт молодых людей перечислялись денежные средства, похищенные неизвестным. Всего подросток передал реквизиты от четырех банковских карт и заработал более 400 рублей.

Подросток передал реквизиты от четырёх банковских карт и заработал более 400 рублей. Подробности уголовного дела-4

К 17-летнему фигуранту применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Продолжаются проверки. Личность организатора преступной схемы устанавливается.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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