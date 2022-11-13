«Появились фотографии найденных мёртвых беженцев». Почему мигранты оставили попытки попасть в Европу?

Казалось бы, события тех лет должны стать уроком для нынешних поколений о недопущении мировой войны. Но вот спустя 80 лет мы снова на пороге глобального противостояния. Беларусь пытаются всеми силами затянуть в этот опасный водоворот. Ситуация на наших границах продолжает накаляться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот уже Украина хочет отгородиться от нас забором. Хотя Беларусь неоднократно заявляла, что никому не угрожает и ни на кого нападать не собирается. Это, скорее, нам следует опасаться удара в спину. Как это было год назад, когда Польша и Литва вдруг отказались принимать мигрантов, которых до этого ЕС активно зазывал в гости, но западное гостеприимство иссякло, и люди застряли на нашей границе. Польша предприняла 1300 попыток силового вытеснения беженцев за 2022 год. Некоторые заканчивались смертью.

Ровно год назад в Брузгах образовался стихийный лагерь, где осели тысячи беженцев из Ближнего Востока и Африки. Беларусь в отличие от западных соседей оказала им во всех смыслах теплый прием. Еда, вода, крыша над головой, медицинская помощь. А в это время поляки поливали беззащитных людей из водометов и угощали слезоточивым газом. Что сейчас происходит в Брузгах и какая обстановка на границе в целом? Константин Герцев восстановил хронологию событий прошлого ноября и провел параллели с нынешней ситуацией. На первый взгляд, безобидный стихийный лагерь беженцев вблизи белорусско-польской границы. Но спустя десять дней безуспешной осады неприступной крепости Евросоюза, он вспыхнул и больше стал напоминать зону боевых действий.

Они умоляли пропустить в Германию, но отчаяние и европейское безразличие заставили взять в руки камни и брусчатку. Беженцы, хватаясь голыми руками за проволоку, ломали заборы, а польские силовики, как в той чеховской пьесе, где висящее ружье обязательно должно выстрелить, под аккомпанемент рева сирен и света огней проблесковых маячков тушили восточный темперамент водометами и приправляли слезоточивым газом.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это неприемлемо. Это двойные стандарты. Это антигуманно. Это просто бесчеловечно.

Слегка умерив пыл, мигранты все-таки согласились с предложением белорусской стороны и переселились в находящийся неподалеку логистический центр «Брузги». Игорь Гедич, сенатор Совета Республики от Гродненской области, был как раз одним из первых, кто раздавал напрочь промерзшим людям одеяла, сухую верхнюю одежду и горячее питание. Чуть позже здесь установили стационарный медпункт, баню и даже учебный класс для самых маленьких. На три месяца этот ангар стал всем для более 2,5 тысячи беженцев из стран Ближнего Востока.

Игорь Гедич:

Мне нравится слово «людкасць» – это действительно такая объемная фраза. Мы показали не на словах, как многие политики заявляли на Западе, о любви, о гуманности. Мы на деле доказали мировому сообществу и сами себе показали, что мы защищаем людей, мы способны это делать. И действительно иногда в ущерб себе, но это такой наш крест, мы, белорусы, способны на такие поступки.

Эту белорусскую людкасць помнит и Араз Джалаль Абдулла, вместе со своей семьей он был в лагере беженцев с первого до последнего дня его существования. У себя на родине служил в департаменте полиции, из-за политического преследования со стороны местных властей бежал в демократическую Европу, где так громко говорили о защите прав человека. Но он, как и сотни других курдов, оказались исключением. В конце марта Араз вернулся в родную Сулейманию, хоть и понимал, что риск расправы за инакомыслие максимально велик.

Араз Джалаль Абдулла, житель лагеря беженцев в ТЛЦ «Брузги»:

Мы просто устали: очень холодная зима, постоянное нервное напряжение, болезни не покидали меня и моих близких. Да и просто закончились деньги. Я принял решение вернуться в Курдистан, но думать о миграции в Европу не перестал. У меня есть знакомые, которым это удалось, поэтому и я буду пробовать. Я очень благодарен белорусам, мы не ожидали такого отношения и той помощи, которую вы нам предоставили. До лагеря беженцев я не знал о такой стране, как Беларусь, но сейчас я всем говорю, что более искренних и щедрых людей в Европе еще поискать надо.

Константин Герцев, корреспондент:

Только спустя год мы можем огласить факты, которые в ноябре 2021-го мы не выдавали в эфир, чтобы не нагнетать и до того напряженную ситуацию на белорусско-польской границе. После размещения в транспортно-логистическом центре «Брузги» беженцы из стран Ближнего Востока не прекратили попыток незаконного пересечения границы. Наши силовики пытались всячески оградить их от опасности, но те были как завороженные: Европа, Европа, хотим в Европу. Причем их не смущала ни минусовая температура (а уже тогда днем доходило до 15 градусов ниже нуля), ни наличие кордонов польских силовиков прямо на линии соприкосновения. Под покровом ночи они убегали в лес. И практически каждое утро сотрудники пограничного комитета нашей страны возвращали их обратно в лагерь беженцев. Все это продолжалось до конца ноября. До тех пор, пока в сети не появились фотографии найденных мертвых беженцев из тех же стран Ближнего Востока на всей линии соприкосновения со странами Европейского союза. После этого настроения в лагере беженцев претерпели изменения.