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В Гомельской области стартовала комплексная проверка органов управления территориальной обороны

30 сентября 2020 07:47
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Новости Беларуси. В Гомельской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области стартовала комплексная проверка органов управления территориальной обороны-1

Руководству региона вручено соответствующее распоряжение. Во-первых, проверят уровень мобилизационной готовности местных войск, во-вторых, дадут оценку эффективности управленческой деятельности местных исполнительных и распорядительных органов. Проверка проходит в соответствии с планом подготовки и продлится до 16 октября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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