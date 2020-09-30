В Гомельской области стартовала комплексная проверка органов управления территориальной обороны

Новости Беларуси. В Гомельской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководству региона вручено соответствующее распоряжение. Во-первых, проверят уровень мобилизационной готовности местных войск, во-вторых, дадут оценку эффективности управленческой деятельности местных исполнительных и распорядительных органов. Проверка проходит в соответствии с планом подготовки и продлится до 16 октября.