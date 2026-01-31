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Хоккейные баталии! Команды Президента Беларуси и Гродненской области встретились на «Олимпик-Арене»

31 января 2026 10:38
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Сегодня, 31 января, продолжается борьба за лидерство в Республиканской хоккейной лиге. На площадке «Олимпик-Арены» встречаются команды Президента Беларуси и Гродненской области. В общем зачете дружины разделяет всего один балл. Команда Гродненской области начала матч активно – две шайбы пробили защиту ворот президентской дружины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейные баталии! Команды Президента Беларуси и Гродненской области встретились на «Олимпик-Арене»-2

Но к концу первого периода команда главы государства отвоевала лидерство. Двадцатиминутка завершилась со счетом 5:2. Во втором периоде команды не уступали. Результат второй двадцатиминутки – 6:3. 

Хоккейные баталии! Команды Президента Беларуси и Гродненской области встретились на «Олимпик-Арене»-4

Илья Шинкевич, игрок команды Президента Беларуси:
Команда Гродненской области хорошо начала. Активный хоккей. Допустили две ошибки. Пропустили, но поняли, что надо исправляться. Добавили, начали играть свою игру и исправили ситуацию.

Хоккейные баталии! Команды Президента Беларуси и Гродненской области встретились на «Олимпик-Арене»-6

Дмитрий Амброжейчик, игрок команды Гродненской области:
Очень классная атмосфера. Давно такого не ощущал. Соскучился, так сказать. Поэтому классно всегда, когда приезжаешь – полные трибуны. Независимо за кого болеть, все равно это атмосферно, это интересно, это классно.

Президентская дружина имеет преимущество – это сильные бомбардиры. В тройку лучших по итогам состоявшихся матчей вошли Артём Каркоцкий, Максим Парфеевец и Николай Лукашенко. В их общем зачете – 27 шайб. Статистика команды Гродненской области чуть скромнее – 7 шайб. Каждый матч вызывает неподдельный интерес болельщиков. Многие приезжают семьями из других регионов страны, чтобы поддержать свою команду.

Подробности расскажем в следующих выпусках новостей. 

# Хоккей Беларуси

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