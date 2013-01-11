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В Гомельской области принимает жильцов первый арендный дом

11 января 2013 07:56
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Новости Беларуси. Праздник для новоселов. Первый в Гомельской области арендный дом готов принять жильцов. В новостройке - 40 однокомнатных квартир и столько же двухкомнатных. Договор на аренду можно заключать на срок от одного до пяти лет.

Стоимость квадратного метра арендного жилья рассчитывается исходя из базовой величины с применением соответствующего коэффициента. Например, в Мозыре проживание в однокомнатной квартире обойдется примерно в 350 тысяч рублей. Сейчас арендное жилье активно строится по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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