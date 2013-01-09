Кинотеатры «Победа» и «Москва» модернизируют, в Московском районе Минска появится миниплекс с 5 залами

Новости Беларуси. Два минских кинотеатра ждет переоснащение. Модернизируют «Победу» и «Москву». В них оборудуют по три комфортных зала.

Еще один подарок для почитателей экранного искусства – новый кинотеатр в Московском районе. Уже готов его проект. Строительство цифрового миниплекса, рассчитанного на пять залов, должно начаться в декабре 2013 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:

Кинотеатр очень нужен городу, нужен нам, предприятию, и нужен зрителям, потому что кинозалов у нас действительно не хватает. И пятизальный кинотеатр будет у станции метро «Грушевка», в новом жилом микрорайоне, который будет застраиваться. В шаговой доступности студенческий городок.