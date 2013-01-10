Барбра Стрейзанд: Вы говорите, что я некрасива, но посмотрите, какие мужчины рядом со мной!

Это совершенно фантастическая женщина, такой второй в мире просто нет. Она композитор, певица, актриса, режиссер, кинопродюсер, сценарист, бизнес-вумен, общественный деятель. У нее два «Оскара», четыре «Золотых глобуса», две премии «Эмми» и бесчисленное количество очень престижных наград «Грэмми». Она некрасива: у нее слишком маленькие глазки, слишком пухлые губы, огромный нос и кривые ноги. Но она никогда не комплексует по поводу своей внешности. И убеждена, что главное – это не красота, главное – оригинальность. Она смогла доказать всем что, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе и стать звездой Голливуда, для этого не обязательно быть красивой.

У нее скверный характер, и когда она приезжает на съемочную площадку, там часто возникают скандалы. Киногруппа ее откровенно ненавидит, часто за глаза называют «стервой». И, тем не менее, она самая влиятельная, самая уважаемая, и, кстати, самая богатая дама Голливуда. Ее успехом можно позавидовать, она невероятно талантлива.

А еще она очень умна, умна настолько, что является доктором гуманитарных наук и читает лекции даже в Гарвардском университете. А еще она слишком умна, чтобы быть счастливой в личной жизни. Она невысокого мнения о мужчинах, и считает их немного обманщиками. При всех своих современных взглядах она достаточно консервативна. Носит ту же стрижку, которую носила 40 лет назад. Одевается только у своей подруги, изысканного дизайнера Донны Каран. Пьет только апельсиновый сок, драгоценности и бижутерию покупает только в магазинах «Тиффани» и летает самолетами британских авиалиний. Кто она?

Барбра Стрейзанд – знаменитая актриса и потрясающая певица, билеты на концерты которой продаются в течение получаса. Сегодня она героиня моего рассказа.

Барбра Стрейзанд родилась в 1942 году в Нью-Йорке, в Бруклине, в бедной еврейской семье. Ее отец, австрийский эмигрант, был учителем. Он умер, когда дочке не было двух лет. Мама вообще не занималась воспитанием девочки. Для нее было главное, чтобы ребенок был сыт и одет, воспитанием Барбры занимался ее отчим, а он точно был не из доброй сказки. Он постоянно орал на ребенка и даже бил.

Нескладная, неуклюжая, кривоногая, косоглазая, всегда в дырявых чулках – она была посмешищем для всего класса. Дети откровенно над ней издевались, смеялись, называли «носатой дылдой». Правда, когда дело шло к контрольной, они становились тихими, потому что она была лучшей ученицей в классе, и всем всегда давала списывать. Но была очень одинока, с ней все равно никто не хотел дружить. По субботам она одна шла в кино. Смотрела американские фильмы с голливудскими красавицами и ей казалось, что когда она вырастет, она обязательно будет одной из них, такой же красивой и знаменитой. От одиночества она записывается в школьный хор и там, наконец-то, у нее появляется первый друг – это Бобби Фишер, будущий чемпион мира по шахматам.

Ей 15 лет, и какой счастье – на лето ее берут в передвижной театр. Она там работает уборщицей, моет полы, но ей разрешают в маленьких ролях выходить на сцену. Она так хочет стать актрисой! Но все говорят: «Ты посмотри на себя, какая же ты актриса? Уродинам на сцене делать нечего!» Даже родная мать каждый день напоминает, что она очень некрасива.

И тогда Барбра, а она всегда была умной девочкой, делает правильный ход: если она не может публику взять красотой, она возьмет ее оригинальностью. Она красит волосы в ярко-рыжий цвет, белилами красит лицо, надевает на свои не очень стройные ноги черные в сетку чулки и шьет себе сама совершенно невероятные, какие-то экзотические, в восточном стиле платья. Для большего эпатажа из своего имени она убирает одну букву «А» – Барбра, и в таком виде она появляется в каком-то баре. Она поет, даже выигрывает музыкальный конкурс, она очень нравится публике.

Когда ей исполняется 18 лет, она поет в Нью-Йорке на Манхэттене, в районе Гринвич-Виллидж в гей-клубе. Ей 20 лет и она впервые появляется на сцене на Бродвее, играет в известном мюзикле, и играет замечательно. Через год выходит ее первый альбом, за этот альбом, даже неожиданно для нее, получает «Грэмми».

Первый фильм, в котором она снимется, принесет ей премию «Оскар». Это будет фильм знаменитого голливудского кинорежиссера Уильяма Уайллера. Фильм «Смешная девчонка» посвящен судьбе одной эстрадной звезды – Фанни Брайс. Продюсером этого фильма был зять Фанни, но фактически это фильм о судьбе самой Барбры Стрейзанд, о том, как девчонка из нищей семьи проходит к славе и богатству. Потому что необыкновенно талантлива, потому что как никто умеет петь, танцевать, всех смешить, что-то без конца придумывать, пародировать, лицедействовать. Никто не ожидал, что этот фильм будет иметь такой успех. Картина вышла в 1968 году.

Кто-то считает, что сценарий был специально написан для Стрейзанд, а кто-то утверждает, что режиссер Уайлер никак не мог найти героиню, пересмотрел сотни молодых актрис, кстати, пробовалась на эту роль и Ширли Маклейн, которая станет самой близкой подругой Стрейзанд. Очередная претендентка была не только очень некрасива, но и чрезвычайно неуклюжа. Она чуть не споткнулась на высоких каблуках, потом зацепилась за кулису, чуть не снесла декорацию, режиссер устало опустил глаза: на этот кошмар он смотреть не мог. И вдруг раздался истошный крик Омара Шарифа: «Она меня укусила! Ты что, сумасшедшая, ты что, целоваться не умеешь?» Разъяренный актер держался за губу, текла кровь, девица была почти без чувств, а рядом хохотала вся съемочная группа. «Актриса есть, надеюсь, вы сработаетесь» – произнес режиссер. Никто не знал, что на этих кинопробах Барбра Стрейзанд действительно целовалась первый раз в жизни.

Барбра будет очень оскорблена, когда на вручении премии «Оскар» ведущий переврет ее фамилию, скажет черт знает что, и потом она будет сидеть в углу, со статуэткой в руках и горько плакать. Вообще, слез будет более чем достаточно в ее жизни. И кто-то из журналистов даже скажет, что именно от этих слез у актрисы такой выразительный взгляд.

Над ней часто смеялись, просто издевались. Она научилась преодолевать скепсис, уныние, недоверие, отказы. Но ничего – это только закалило ее характер. Она научилась держать удар, блестяще парировать, ради цели пробивать любые стены. Со временем ее язык стал как жало, и все стали опасаться попадаться ей под руку или на ее острый язычок.

Барбра Стрейзанд стала необыкновенно востребована, выходили один за одним ее фильмы, ее диски. И совершенно невероятно, за музыку к ее фильму «Рождение звезды», в 1976 году, она, как первый в Америке женщина-композитор, получила премию «Оскар». При невероятной занятости она все время совершенствовалась, постоянно работала над собой, брала уроки вокала у лучшего педагога, занималась хореографией, чтобы была замечательная фигура, постоянно делала гимнастику, играла в теннис. И еще ей хотелось быть не только самой умной в Голливуде, но и самой образованной, поэтому она изучала экономику, изучала экологию, психологию, и потому могла читать лекции. И лекции ее имели такой успех, что билеты на них даже разыгрывались в лотереи. Да, некрасивая, забитая, одинокая девушка, казалось, добилась всего. К ее услугам – лучшие концертные залы, ночные клубы, театры, киностудии, телевидение. И добилась она даже невозможного: ее стали считать красивой!

Актриса не очень любит давать интервью, но все-таки однажды она сказала: «Мне кажется, мне не очень везет в любви. Мои мужчины меня только использовали, они все охотники, они любят догонять, они так много болтают, так много обещают и так мало делают. Из их обещаний я могла бы составить целую книгу». Актриса только дважды выходила замуж.

Стрейзанд всегда нравились высокие, красивые, статные мужчины. Ей был 21 год, когда она после своих первых успехов в кино вышла замуж за голливудского красавца, актера Эллиотта Гулда. «Как тебе удалось заполучить такого красавца? – с иронией спросила мама. – Представляю, как вы будете смотреться на свадьбе!» Барбра огрызнулась, но настояла на том, чтобы на свадьбе присутствовал только один гость. Это был режиссер фильма, в котором она снималась. Ей было очень важно доказать, что это не Гулд снизошел до нее, а это она оказала ему честь и выбрала его в свои мужья.

В этом браке родился сын Джейсон. Когда он вырастет, он преподнесет своим родителям тот еще сюрприз. Барбра не была ни хорошей женой, ни заботливой матерью. Своего трехлетнего сына она поспешила отдать в какую-то экспериментальную школу и почти на два десятилетия забыла о его существовании. Дома ее почти не бывало, ей было скучно с мужем, все свободное время она проводила со своими поклонниками, их в это время было уже очень много.

Очень скоро она поймет, что ее призвание – это эпатаж. Говорят, никто не умеет обольщать мужчин, как она, Барбра Стрейзанд. Невероятные, полупрозрачные пеньюары, зажженные свечи. «Вы говорите, что я некрасива, но посмотрите, какие мужчины рядом со мной!»

Модный голливудский парикмахер, а потом и удачливый кинопродюсер Джон Питерс стал ее близким другом. И в течение восьми лет даже не смел поднять глаза ни на какую другую женщину. Премьер-министр Канады Пьер Трюдо влюбился в нее, как мальчишка, звал замуж, она согласилась и даже заказала себе платья для дипломатических приемов: ее наряды были слишком экстравагантны, но в последний момент почему-то отказалась выходить за Пьера замуж.

Потом она увлеклась наследником империи мороженого Баскин и Робинс. Говорят, Хилари Клинтон одно время ревновала своего мужа к Барбре, но совершенно не обоснованно. Романа никакого не было, Барбра была просто доверенным лицом американского президента, она ездила по стране и собирала для него подписи.

В жизни актрисы была еще одна большая любовь – это известный теннисист Андре Агасси. Ее совершенно не смущало, что ее возлюбленный моложе ее на 28 лет. Она с удовольствием позировала с ним перед фотокамерами, ходила на его матчи и там так кричала и визжала. «Когда я ей надоел, она стала обращаться со мной, как с мальчиком по вызову, а потом в один прекрасный день просто выставила за дверь. Но все равно это была самая прекрасная женщина в моей жизни!» – утверждает Агасси.

Барбра Стрейзанд. Мужчины так часто менялись в ее постели, но не в ее сердце. Когда ей исполнилось 56 лет, актрисе показалось, что она снова влюбилась. Его звали Джеймс, он известный актер и продюсер. Моложавый, подтянутый, седовласый, он показался ей таким мужественным и красивым. «Это мужчина моей мечты» – сказала она и вышла за него замуж: возраст ведь браку не помеха.

Она необыкновенно счастлива с Джеймсом, она даже забросила кино. Ей нравилось готовить ему обеды, ждать к ужину, смотреть вечерами с ним телевизор. Они много путешествуют, и для нее любимое время – это уикенды, когда можно спать до полудня, а потом долго бродить по квартире в пижамах и забыть про диету. Заказать в норвежском рыбном ресторане любимую еду. Актриса явно расслабилась и разленилась: это раньше она не могла жить без кино, а теперь могла не сниматься и годами. Это такое счастье быть рядом с Джеймсом и держать свою голову у нее на плече.

А за два года до своего замужества Барбра Стрейзанд пережила просто удар. Ее сын решил жениться, она получила приглашение на свадьбу сына: ничего удивительного – мальчик решил жениться. Она вообще очень мало интересовалась его жизнью, но когда в приглашении она прочла имя невесты, ей стало плохо. Оказалось, ее сын решил жениться на мужчине, известном спортсмене и манекенщике, который рекламирует мужское нижнее белье. На свадьбу она, конечно, не поехала, но сегодня замечательно ладит со своим мальчиком и говорит, что он такой нежный, такой умный, такой искренний, и она совершенно не хочет мешать его счастью.

Актрисе не раз предлагали сделать пластическую операцию, изменить форму носа. Она каждый раз возмущается по этому поводу, не понимает, почему кого-то беспокоит ее нос. Она ведь так знаменита! «И вообще, – говорит она, – важно не блюдо, а соус, который подается к этому блюду». Она не любит операций и очень боится боли, и, тем не менее, когда ей исполнилось 60 лет, она пришла к пластическим хирургам, убрать второй подбородок, мешки под глазами, подтянуть веки. Если есть возможность в 60 выглядеть на 40, почему же этим не воспользоваться.

В 1994 году после 25-летнего перерыва актриса решила совершить новое турне с концертами по Америке. Билеты на ее выступления всегда были очень дорогие: от 100 до 350 долларов и каждого зрителя при входе в зал встречал металлоискатель. Актриса всегда боялась покушений, а тут объявился какой-то маньяк, сказавший, что убьет ее прямо на сцене.

Барбра Стрейзанд любит зарабатывать деньги, в тоже время утверждает, что деньги для нее ничто, тем не менее, она очень богата. У нее своя звукозаписывающая фирма, своя киностудия и целая сеть бутиков.

В 1983 году актриса как продюсер сняла фильм «Йентл». Этот фильм Стивен Спилберг назвал настоящим шедевром. В этой картине она выступила не только как продюсер, но и как режиссер, автор сценария и актриса. Фильм был выдвинут на «Оскар» сразу в нескольких номинациях, но, к сожалению, ничего не получил. После этого актриса стала сниматься крайне редко, появились большие паузы. Только в 2004 году она снялась в комедии, которая имела невероятный успех, – фильм «Знакомство с Факерами». В 2012 году вышел новый фильм с участием Стрейзанд «Проклятие моей матери».

И сегодня главные постулаты актрисы – это окружать себя красивыми вещами, носить самую красивую, изысканную одежду, и чтобы вокруг обязательно были умные, красивые люди.

Знаменитая, богатая, успешная, она горда тем, что востребована сегодня точно так же, как и 40 лет назад. Но она все равно не может забыть свое детство, в котором было столько горя, издевательства и насмешек. Прежде чем появились розы в ее жизни, было очень много шипов, но благодаря таланту, трудолюбию, воле и характеру, она выстояла и выиграла во всех жизненных номинациях. Даже сегодня, когда ей уже исполнилось 70, никто не говорит, что она некрасива. Все говорят, что она прекрасна.

Элеонора Езерская