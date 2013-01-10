Ресторанный этикет: правила поведения в ресторанах и кафе

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Отправляясь в ресторан, лучше заранее встретиться со своим партнером, а не встречаться непосредственно уже на месте. Когда вы входите в ресторан, дверь открывает мужчина. Первой входит женщина, далее мужчина ее обгоняет и везде идет вперед, как бы прокладывая путь для своей спутницы.

Если вы собрались в ресторан, постарайтесь, чтобы ваш внешний вид был безупречным. В зависимости от заведения можно выбрать как парадную, так и обычную форму одежды. Главное выглядеть опрятно.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Отправляясь в гардероб, мужчина сначала помогает раздеться своей спутнице, а только после этого раздевается сам. Мужчина, войдя в помещение, первым делом снимает шляпу и перчатки, и точно так же одевает их, только переступая порог. Женщина может остаться в шляпе даже за столом. Но вот на перчатки табу. Как только вы сядете за стол, вы должны быть без перчаток.

Подойдя к столику, молодой человек помогает сесть даме, отодвинув для нее стул, и только потом занимает свое место. Что касается расположения за столом, учитывайте: место лицом к выходу из ресторана считается приоритетным, поэтому именно оно предназначено для женщины. Мужчине следует сесть напротив спутницы или слева от нее.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Интересный факт, что муж и жена в ресторане в большой компании не садятся рядом никогда. То же самое касается любых спутников. Исключение только для молодоженов, которые прожили меньше года. Только им разрешено в ресторане сидеть вместе.

Меню обычно раздается всем, кто сидит за столиком. Если же такая возможность отсутствует, мужчина передает меню женщине. Она может озвучивать его вслух, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Кстати, раньше было принято, что женщина, сделав свой выбор, обязательно сообщала его мужчине, а уже он передавал заказ официанту. Теперь эти условности отменены. И каждый может сделать заказ самостоятельно.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Первый факт, который скажет, насколько вы воспитанный человек и для официанта, и для окружающих людей, это салфетка. Именно она очень часто ставит нас в неудобное положение, хотя часто мы этого сами не понимаем. Мы отставляем ее в сторону, что делать крайне нежелательно. Салфетка бурится и укладывается себе на колени. При этом один важный нюанс: мы салфетку складываем не ровно пополам, а с небольшим зазором. Зазор этот должен быть снизу гораздо больше. Это сделано для того, чтобы вы верхней частью могли вытирать руки и при этом грязь не попадала вам на платье, а попадала на нижний слой салфетки.

Многое может сказать и ваша посадка за столом. Чувствуйте себя свободно, но не забывайте о красивой осанке. По правилам этикета, вы должны придвинуться к столу на расстояние одной ладони. Запрещается класть локти на стол, разваливаться на стуле и низко наклоняться к тарелке. Лишь во время смены блюд позволительно слегка откинуться на спинку стула.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Более того, вы даже не можете облокотиться руками на стол.

Еще один нюанс: если вы пользуетесь каким-то прибором правой рукой, а левая вам не нужна, ни в коем случае не опускаем ее под стол. Это тоже считается неприличным.

Кстати, по этикету есть специальное упражнение, как же понять, на каком расстоянии должны быть локти от вашего тела. Они должны быть прижаты. И чтобы вы наверняка были уверены, что они не отрываются от тела, по этикету, когда только еще тренируются правильно вести себя за столом, под локти подкладывают салфетку. И если вы сможете воспользоваться приборами, а салфетки при этом не выпадут из-под локтей, значит вы сидите правильно.

Плохим тоном в ресторане считается разговор по телефону за столиком. Если вам неожиданно позвонили, попросите перезвонить позже. Если же дело не терпит отлагательств, отлучитесь из-за стола, предварительно извинившись.

И вообще, если вам по каким-либо причинам надо отойти на несколько минут, следует попросить разрешения у всех присутствующих, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Пугаться большого количества приборов не стоит. Если у вас лежат три ножа и три вилки (больше у вас точно не будет), то вы всегда начинаете пользоваться теми, которые лежат дальше всего от тарелки. Если у нас лежит первая ложка, значит мы заказали суп.

Официанты очень часто могут вас понять с помощью того, как вы положите нож и вилку.

Согласно ресторанному этикету, не следует тянуться за солонкой или перечницей через весь стол. Попросите спутника или спутницу подать вам необходимый предмет.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Очень часто прямо на столе стоят зубочистки, но это не означает, что мы прямо за столом можем ими воспользоваться. Ими мы пользуемся только в уборной. Кстати, это правило распространяется на прическу, на макияж, на пудру и на все остальное. Мы приводим себя в порядок только в уборной. Даже если рядом с вами возле столика висят зеркала, делать это прямо за столом нельзя. Более того, за столом даже не прикасаются к волосам. Это считается неприличным.

Еще один нюанс – это чихание и кашель. Если вы себя плохо чувствуете, то, конечно, каждый раз не выбежишь из-за стола. Но, тем не менее, этикетом предписано: если вы чувствуете, что сейчас чихнете, вам нужно удалиться из-за столика.

Плохим тоном считается подзывать официанта громким криком, стуком столового прибора о тарелку или стакан, а также щелканьем пальцев. Привлекать внимание обслуживающего персонала полагается взмахом руки или кивком головы.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Как же вести себя, если вы встретили в ресторане знакомых? Если вы находитесь на расстоянии, то вы можете просто кивком поприветствовать друг друга. Если человек все-таки подошел к вам и начал разговор, в этом случае вы встаете. И только если он садится за ваш столик с вашего разрешения, тогда вы знакомите его со всей компанией.

В ресторане не принято громко говорить, отвлекая окружающих. Разумеется, никак не приемлемо во время трапезы крошить хлеб, болтать ногами, чавкать или прихлебывать, мять салфетки в руках и облизывать пальцы.

Упавший на пол столовый прибор поднимать ни в коем случае не следует. Если это произошло, попросите у официанта принести вам новый, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Уходя из ресторана, нужно помнить про салфетку. Ни в коем случае мы ее не складываем по тем заутюженным стрелочкам, по которым она лежала изначально. Мы обязательно обозначаем каким-то образом, что она уже была в употреблении. Оставляем мы ее, как правило, под тарелкой с правой стороны либо в крайнем случае на стуле.

Что же касается оплаты, то рассчитывается тот, кто пригласил в ресторан. Поэтому будьте предельно внимательными и следите за своими словами. Если вы отправляетесь большой компанией или, может быть, супружескими парами, заранее говорите как вы будете делить счет: либо каждая пара будет платить за себя, либо вы разделите на равные части. Но ни в коем случае не выясняйте этот вопрос в присутствии официанта. Сначала разберитесь с деньгами, а только после этого можете общаться непосредственно с обслуживающим персоналом.

К обслуживающему персоналу ресторана следует относиться так же уважительно, как вы относитесь к друг другу. Чаевые – деликатная тема ресторанного этикета. Помните: это вовсе не милостыня, а выражение благодарности за вежливое и внимательное обслуживание.