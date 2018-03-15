В приложении МЧС доступна карта подтоплений. Как службы Беларуси готовятся к паводкам?

Новости Беларуси. Большая вода идет в Беларусь. Ожидаются подтопления в 140 населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили на заседании комиссии по ЧС при Совете Министров. При этом период паводков в стране пройдет спокойно. Местные власти готовы к любому развитию событий. На данный момент зафиксировано около 60 подтоплений частных подворий. Наибольшее число – в Минской области.

Пешеходные дорожки вдоль заборов на этой улице вытоптаны не случайно. Виной всему – большая вода в деревне Тельмы под Брестом. Каждую весну она превращает село в Венецианский канал. Только десятки подворий от него страдают, а не наслаждаются. Надежда на насосы и искусственные углубления. Но и они выручают далеко не всегда.

Виктор Андрейчук, житель деревни Тельмы:

Выпал снег, начал таять, растаял и заливается каток. Ровненький. И вот идешь на машине и не знаешь, где и что поймаешь. Хотя кажется, не гонишь – едешь 20 километров в час.

Ситуация намного хуже в Столине. Здесь даже пришлось вызывать МЧС, чтобы откачать воду из частных подворий.



А эта льдина угрожала снести понтон в Житковичском районе. «Гидроастероид», длиной 700 метров, приближался к мосту. Единственной переправе через Припять в радиусе 200 километров. Сотрудники МЧС раскололи глыбу за несколько часов. Сейчас мост функционирует в штатном режиме.

Ситуацию с паводком обсуждали 15 марта и на заседании комиссии по ЧС при Совмине. В стране прогнозируют подтопления в 140 населенных пунктах. Вода так или иначе затронет 6 тысяч домов. Правда, незначительно. И на это специалисты делают акцент.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:

На наш взгляд, не будет таких угроз с высоким уровнем воды, где придется принимать экстренные меры. Хотя службы, в плане алгоритма в данной ситуации, подготовлены, подготовлены мобильные средства, средства первой необходимости, место эвакуации при необходимости наших граждан на короткий период. Это все обеспечено, и алгоритм расписан каждому ведомству, каждому органу, как поступать в данной ситуации.

По негативному сценарию подтопления вероятны в 43 районах. Особая зона риска – у крупных рек. Ожидается, что половодье будет близким к многолетним показателям. А надвигающиеся морозы смогут его уменьшить.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Специально к паводку МЧС обновило и собственное приложение для смартфонов. В нем теперь доступна интерактивная карта подтоплений. Она поможет, к примеру, выстроить безопасный маршрут до дома.