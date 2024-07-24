Мешает хорошо себя чувствовать в жару – от каких напитков лучше отказаться?

Погода испытывает нас на прочность. Синоптики стращают: Беларусь накрыло африканским тропическим одеялом, а прогнозируемые температуры под 40 градусов и вовсе грозят побить рекорды всех времен. Палящий зной и перепады давления не лучшим образом сказываются на здоровье. О том, что делать в таких жарких условиях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анастасия Семенова, путешественница:

У меня своя собственная диета, которой я придерживаюсь в жару. Как правило, это отказ от кофе, зеленого чая, который поднимает давление еще сильнее, чем кофе. Там содержится танин, он сильнее, чем кофеин разгоняет лимфу, сердце и мешает хорошо себя чувствовать в жару. Также это отказ от жирного. Про шашлыки на время придется забыть, отложить на какой-либо осенний или более прохладный период, может быть, дождливый денек. Также я хочу сказать о том, что большинство случаев тепловых ударов и проблем с людьми в жару, которые поступают в больницы скорой помощи, обращаются за помощью – это, как правило, люди в алкогольном опьянении. Поэтому лучше алкоголь и все, что с этим связано, также отложить до каких-нибудь прохладных времен.