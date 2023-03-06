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Марина Ленчевская: «Многие из них поймут, пройдёт время, что родина одна и другой не надо»

06 марта 2023 20:24
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Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».

Марина Ленчевская: «Многие из них поймут, пройдёт время, что родина одна и другой не надо»-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Вот знаете, мы говорим про студентов, про молодых людей. Но все-таки не нужно забывать про юношеский максимализм и эту браваду. Поверьте, ведь многие из них поймут, пройдет время, что родина одна и другой не надо. Как донести до этих молодых людей, что надо обращаться, потому что там они – балласт. Кто-то из них, конечно, устроится. И, может, у них сложится даже очень неплохая жизнь. А кто-то этим балластом и останется. Родина примет. А нам эти молодые люди нужны. Нам нужны и умные молодые люди, почему нет? Раскаются со временем, но тут и нам нужно поработать. Приедут эти молодые люди, и мы должны тоже приложить максимум усилий, чтобы они нас услышали. И уже завтра вообще не допускать такой ситуации. А тут работа предстоит огромная, начиная, как мы говорим, с детского сада. Чтобы ни у кого даже не возникало и желания выходить на какие-то площади. Чтобы все в душе понимали: вот она, моя земля, моя страна, это мой флаг, это мой гимн. А сейчас даже некоторые, которые за плинтусом, сегодня очень активно себя проявляют. Типа покаялись. Ведь такие тоже есть.

Марина Ленчевская: «Многие из них поймут, пройдёт время, что родина одна и другой не надо»-4

Алена Сырова, СТВ:
Это вы на артистов намекаете?

Марина Ленчевская:
Не только на артистов, на многих. Понимаете, я все-таки только за милосердие, за снисходительность, безусловно, разумную.

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# Молодежь Беларуси # общество # Алена Сырова # Марина Ленчевская # Фотофакт

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