Профсоюзы Беларуси: Столинщина может обеспечить всю Беларусь молодой картошкой и капустой

Новости Беларуси. Профсоюзы констатируют, что ситуация на потребительском рынке стабильная. Об итогах мониторинга годового изменения стоимости традиционных белорусских овощей (капусты, картофеля, моркови и свеклы) сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце февраля ситуацию изучили в 125 населенных пунктах страны, всего на контроле оказалось 250 магазинов. Во многом на ценовую ситуацию на потребительском рынке повлиял объявленный Президентом новый и всесторонний подход к ценообразованию. Овощи на прилавках подешевели, но не все. Дороже теперь лук, выше цены на перец, огурцы и помидоры. Чтобы поддержать нашего производителя, ФПБ предлагает соблюдать паритет. Ведь фермеры полностью готовы обеспечить ранними капустой и картофелем всю страну, если торговые сети установят на них приемлемую цену.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы говорим о том, что нужно покупать у своих. Мы посмотрели по фермерским хозяйствам, буквально недавно встречались с фермерами Столинщины. И было очень удивительно и приятно узнать, что только одна Столинщина может обеспечить всю Беларусь и молодой картошкой, и молодой капустой. Единственное – они просят, чтобы понимали, по какой цене. Чтобы она была приемлема и для покупателя, и для производителя, и для продавца. Чтобы она справедливо делилась на всех.

Товара на хранении сейчас достаточно, но стабфонды востребованы не целиком. Отмечены и явные различия по регионам.