«Приезжай – отсиди». Кто решает, сколько сидеть беглым, которые нарушили закон?
Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Хорошо, понятно, что экстремисты, мы уже пришли к такому пониманию, точно не полезут в эту комиссию и точно не будут сюда возвращаться. Те, кто прекрасно понимает, что они натворили, сюда не поедут ни при каких обстоятельствах. Как правило, это еще и люди с весьма радикальной позицией.
Кирилл Казаков, СТВ:
Они поехали туда бизнес делать.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Не у всех же получилось. Вот те, которые обломаются, те тоже поедут.
Алена Сырова:
Они сюда не вернуться, они останутся там. Давайте поговорим о тех, кто все-таки ничего прям такого-такого сверхъестественного, не сотворил.
Андрей Муковозчик:
Вот вы с Игорем чудесная пара: ничего такого-такого не сотворил. Что по-вашему ничего такого-такого? Просто писать в Telegram.
Кирилл Казаков:
Просто перекрыть дорогу.
Андрей Муковозчик:
Да-да. Это ничего такого-такого? Делать это каждый день? Просто вывесить белый листочек в окошко – это нормально? Кстати, Игорь, вы часто приводите пример, что просто вышел на дорогу.
Кирилл Казаков:
Просто за хлебом шел – это нормальная фраза.
Андрей Муковозчик:
Посмотрел. Они ж знаете, что сделали, когда поняли, что действительно могут взять прямо там и задержать, они сами не пошли, а отчет писать надо, они дедушку послали. 70-летнего старика они послали делать фотки на остановке и смотреть, что происходит на Пушкинской. Так сказать, подход такой, дедушку не жалко, он старенький.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Если у вас такой подход, зачем тогда комиссия? Тогда получается, что всем нет.
Андрей Муковозчик:
Комиссия, чтобы Жвалевский и Пастернак знали, что они просто так не проскочат.
Алена Сырова:
Что они могут воспользоваться этим механизмом, но возврата сюда им нет? Андрей, вы же говорите, в ваших словах...
Игорь Тур:
...Тогда никому не разрешаем.
Андрей Муковозчик:
Разрешаем. Приезжай – отсиди.
Игорь Тур:
Зачем тогда комиссия, если приехал и сиди себе.
Кирилл Казаков:
Сколько сидеть комиссия определяет.
Игорь Тур:
Сколько сидеть – все равно определит генпрокурор.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси, заместитель председателя комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Извините, комиссия это не определяет.
Кирилл Казаков:
Хорошо, каким образом тогда, сколько сидеть придется и по какой статье сидеть?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Обращается человек, условно говоря, ходил, что-то фотографировал или какие-то селфи делал в августе 2020 года, донатил, испугался, уехал. Хочет он вернуться, он может обратиться, сказать: знаете, возможно, я преступил закон, разберитесь, я готов понести наказание.
Алена Сырова:
Сейчас Андрей Муковозчик скажет: просто донатил?
Марина Ленчевская:
Совершил незначительное административное правонарушение – то же самое. Менее тяжкие преступления. И сегодня мы говорим о том, что не комиссия будет принимать решения по административному производству или осуждать за менее тяжкое преступление. Это будет делать суд. Но, обратно же, генеральный прокурор, давая комментарий, сказал, что такие лица, если они покаются публично, то возможно они будут наказаны. Они понесут наказание, они будут привлечены к ответственности, но даже наказание это не будет связано с лишением или ограничением свободы. Я правильно говорю, Алексей Константинович, по этим преступлениям? Я цитирую генерального прокурора.
Кирилл Казаков:
Не каждый сядет это называется.
Марина Ленченвская:
Да, но деятельное раскаяние.
Алексей Стук:
Это говорит о том, что каждое заявление должно быть рассмотрено индивидуально. И ничего нельзя заранее сформулировать. Что касается, я так расцениваю ваш жест, что не совсем конкретный ответ, дополняю. Комиссия не будет решать, давать ему больше или меньше. Если так разбить на три основных вектора ответов комиссии, если будет установлено, что за человеком вообще ничего нет: ни административного производства, никаких уголовных дел – то комиссия ему ответит, что, пожалуйста, возвращайтесь, что никаких возбужденных административных, уголовных дел нет. Попросту говоря, претензий к вам нет. Если Муковозчик выскажет конкретное персональное «нет», то комиссия рассмотрит и примет решение.
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