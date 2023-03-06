«Приезжай – отсиди». Кто решает, сколько сидеть беглым, которые нарушили закон?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Хорошо, понятно, что экстремисты, мы уже пришли к такому пониманию, точно не полезут в эту комиссию и точно не будут сюда возвращаться. Те, кто прекрасно понимает, что они натворили, сюда не поедут ни при каких обстоятельствах. Как правило, это еще и люди с весьма радикальной позицией. Кирилл Казаков, СТВ:

Они поехали туда бизнес делать. Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Не у всех же получилось. Вот те, которые обломаются, те тоже поедут.

Алена Сырова:

Они сюда не вернуться, они останутся там. Давайте поговорим о тех, кто все-таки ничего прям такого-такого сверхъестественного, не сотворил. Андрей Муковозчик:

Вот вы с Игорем чудесная пара: ничего такого-такого не сотворил. Что по-вашему ничего такого-такого? Просто писать в Telegram. Кирилл Казаков:

Просто перекрыть дорогу.

Андрей Муковозчик:

Да-да. Это ничего такого-такого? Делать это каждый день? Просто вывесить белый листочек в окошко – это нормально? Кстати, Игорь, вы часто приводите пример, что просто вышел на дорогу. Кирилл Казаков:

Просто за хлебом шел – это нормальная фраза. Андрей Муковозчик:

Посмотрел. Они ж знаете, что сделали, когда поняли, что действительно могут взять прямо там и задержать, они сами не пошли, а отчет писать надо, они дедушку послали. 70-летнего старика они послали делать фотки на остановке и смотреть, что происходит на Пушкинской. Так сказать, подход такой, дедушку не жалко, он старенький.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Если у вас такой подход, зачем тогда комиссия? Тогда получается, что всем нет. Андрей Муковозчик:

Комиссия, чтобы Жвалевский и Пастернак знали, что они просто так не проскочат. Алена Сырова:

Что они могут воспользоваться этим механизмом, но возврата сюда им нет? Андрей, вы же говорите, в ваших словах... Игорь Тур:

...Тогда никому не разрешаем. Андрей Муковозчик:

Разрешаем. Приезжай – отсиди.

Игорь Тур:

Зачем тогда комиссия, если приехал и сиди себе. Кирилл Казаков:

Сколько сидеть комиссия определяет. Игорь Тур:

Сколько сидеть – все равно определит генпрокурор. Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси, заместитель председателя комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Извините, комиссия это не определяет. Кирилл Казаков:

Хорошо, каким образом тогда, сколько сидеть придется и по какой статье сидеть?