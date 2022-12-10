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На месте евреев времён Второй мировой сейчас оказались русские. Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

10 декабря 2022 15:31
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Надежда Сасс, СТВ:  
Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» из Европарламента.  

На месте евреев времён Второй мировой сейчас оказались русские. Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Очень удобно иметь Россию в качестве козла отпущения. Все преступления России. Это простой выход.  

На месте евреев времён Второй мировой сейчас оказались русские. Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Во время Второй мировой войны уничтожению подлежали все евреи, а сегодня на их месте оказались русские.  

На месте евреев времён Второй мировой сейчас оказались русские. Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Эта война не просто между Россией и Украиной, а война, которая определит миропорядок на следующие 10-15 лет.  

Надежда Сасс:  
«САСС уполномочен заявить» – на телеканале СТВ в воскресение, 11 декабря, в 21:00.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Фотофакт

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