Очень удобно иметь Россию в качестве козла отпущения. Все преступления России. Это простой выход.

Во время Второй мировой войны уничтожению подлежали все евреи, а сегодня на их месте оказались русские.

Эта война не просто между Россией и Украиной, а война, которая определит миропорядок на следующие 10-15 лет.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» – на телеканале СТВ в воскресение, 11 декабря, в 21:00.