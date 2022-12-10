На месте евреев времён Второй мировой сейчас оказались русские. Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:
Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» из Европарламента.
Надежда Сасс, СТВ:
Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» из Европарламента.
Очень удобно иметь Россию в качестве козла отпущения. Все преступления России. Это простой выход.
Во время Второй мировой войны уничтожению подлежали все евреи, а сегодня на их месте оказались русские.
Эта война не просто между Россией и Украиной, а война, которая определит миропорядок на следующие 10-15 лет.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» – на телеканале СТВ в воскресение, 11 декабря, в 21:00.
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