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В Гомеле расширяют линейку кондитерских изделий на основе рапсового масла

07 апреля 2025 16:57
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На кондитерской фабрике в Гомеле планируют расширить линейку продукции на основе рапсового масла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но уже сейчас здесь могут похвастаться широким ассортиментом печенья, при выпечке которого активно используют отечественное сырье.

В Гомеле расширяют линейку кондитерских изделий на основе рапсового масла-2

Ежемесячно в торговые сети поступает более 70 тонн хрустящих мучных изделий, на изготовление которых уходит от 5 до 7 тонн рапсового масла. Печенье исключительно для здорового питания. С семенами льна, подсолнечника и кунжутом, с изюмом и арахисом, постное и без сахара. Проверено кондитерами – готовить на солнечном продукте, выращенном на белорусских полях, сплошное удовольствие. Тем более, что при термической обработке рапсовое масло сохраняет все полезные свойства.

В Гомеле расширяют линейку кондитерских изделий на основе рапсового масла-4

Наталья Фесько, ведущий инженер-технолог кондитерской фабрики:
Рапсовое масло очень полезно для нашего организма, оно содержит хороший жирно-кислотный состав. Там есть насыщенные, полиненасыщенные, мононенасыщенные кислоты. Рапсовое масло называют северным оливковым маслом.

В Гомеле расширяют линейку кондитерских изделий на основе рапсового масла-6

Татьяна Харлан, начальник бисквитного цеха кондитерской фабрики:
Большинство людей ориентированы на здоровое питание, поэтому сегодня наше предприятие, чтобы шагать в ногу со временем, выпускает большую линейку продукции на рапсовом масле, в дальнейшем мы планируем еще больше расширять эту линейку и использование в производстве рапсового масла.

Совместно с Научно-практическим центром Национальной академии наук по продовольствию на предприятии разработали рецептуру и детской линейки полезных сладостей. С полок в магазинах «разлетается» печенье для дошколят с повышенным содержанием витаминов и кальция.

В Гомеле расширяют линейку кондитерских изделий на основе рапсового масла-8

Рапсовое масло, в течение долгого времени игнорируемое, сегодня переживает период заслуженного признания. Задачу нарастить его объемы производства вдвое поставил и Александр Лукашенко. Сегодня на четырех предприятиях (в Минске, Гомеле, Бресте и Бобруйске) изготавливают около 60 тысяч тонн в год. В торговых сетях рапсовое представлено скромнее, чем подсолнечное. Но оно заметно дешевле в цене. И выгодно отличается по составу. Этот продукт содержит невероятное количество витамина Е.

# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко

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