В Гомеле прошёл межвузовский этап конкурса «100 идей для Беларуси»

От IT до здравоохранения и энергетики. В Гомеле прошел межвузовский этап инновационного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полусотни студентов из шести университетов региона презентовали свои уникальные проекты. В их числе экосистема автоматизированного роста, приложение «Карманная поликлиника», справочник пищевых добавок, новая туристическая платформа.

Александр Кучеров, участник конкурса «100 идей для Беларуси»: Наш проект называется «Зубрамова». Этот проект сделан для белорусских школьников, абитуриентов, студентов. Эта платформа разработана и уже висит в интернете. Можно просто забить в поисковик «Зубрамова» и по первому сайту перейти. Он предназначен для того, чтобы белорусы не забывали о таком прекрасном языке, как белорусский, свой, родной. Конечно же. Хотим сделать информационный портал в будущем.

Артур Путято, ректор Гомельского государственного технического университета имени П. Сухого:

Отклик у молодежи очень большой, проектов представлено много. Конкурс не делается – проект ради проекта. Мы хотим увидеть, и ребята это знают, чтобы проект дальше продвигался. И хотелось бы, чтобы проект реализовывался в жизнь.

Экспертный совет определил 17 лучших инициатив, которые прошли в финал областного этапа, который состоится в январе. За время существования конкурс «100 идей для Беларуси» стал визитной карточкой Союза молодежи и брендом нашей страны.