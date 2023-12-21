В Беларуси собирают подписи на выдвижение кандидатов в депутаты

В Беларуси активно проходит выдвижение кандидатов в депутаты. Оно продлится до 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В электоральной гонке участвуют представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, а также граждане путем сбора необходимого количества подписей.

На пикетах, а также по месту жительства избирателей работает инициативная группа. При этом оказать поддержку выдвигаемому лицу могут только граждане Беларуси. Причем на этом этапе подписываться разрешено сразу за нескольких кандидатов. После вся информация из подписного листа проверяется на достоверность.

Владимир Боровец:

Это очень важное политическое событие, и принимать в нем участие – это, наверное, гражданский долг каждого. Мы живем в этой стране и должны понимать, что от того, как мы все это понимаем, зависит, каким будет курс нашего Президента и страны. Нельзя делать такую позицию: меня это не касается, я не пойду голосовать, как обычно бывало это у народа. Здесь, я считаю, обязательно надо идти и проголосовать.

Павел Чернов, руководитель инициативной группы:

На текущий момент идет сбор подписей. Можно идти несколькими путями, мы выбрали самый сложный – это общение напрямую с избирателями. То есть это прямой тесный контакт, сбор подписей. Мы общаемся с людьми, представляем кандидата, и право выбора остается за людьми.