В Гомеле прошло выездное заседание Президиума Совета Республики

Работа с обращениями граждан в нашей стране выстроена на достаточно высоком уровне. Об этом на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики в Гомеле заявила Наталья Кочанова. Помимо личных встреч практикуются общение с трудовыми коллективами и прямые телефонные линии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слушать и слышать людей призывает руководителей всех уровней и Президент. Глава государства подчеркивал это и на недавнем селекторе, посвященном уборочной кампании. На выездном заседании подводили итоги единого дня приема граждан. Напомним, на прошлой неделе сенаторы изучали проблемы, которые тревожат жителей Гомельской области.

Задача – услышать каждого! Сенаторы провели единый день приема граждан в Гомельской области.

В Год благоустройства ожидаемо много обращений было касательно землепользования, строительства жилья, сферы ЖКХ. К слову, такие выездные приемы в Гомельской области уже проводились дважды. Работа с обращениями граждан в регионе выстроена достаточно системно.