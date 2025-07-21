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В Гомеле прошло выездное заседание Президиума Совета Республики

21 июля 2025 13:40
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Работа с обращениями граждан в нашей стране выстроена на достаточно высоком уровне. Об этом на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики в Гомеле заявила Наталья Кочанова. Помимо личных встреч практикуются общение с трудовыми коллективами и прямые телефонные линии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле прошло выездное заседание Президиума Совета Республики-2

Слушать и слышать людей призывает руководителей всех уровней и Президент. Глава государства подчеркивал это и на недавнем селекторе, посвященном уборочной кампании. На выездном заседании подводили итоги единого дня приема граждан. Напомним, на прошлой неделе сенаторы изучали проблемы, которые тревожат жителей Гомельской области. 

Задача – услышать каждого! Сенаторы провели единый день приема граждан в Гомельской области.

В Год благоустройства ожидаемо много обращений было касательно землепользования, строительства жилья, сферы ЖКХ. К слову, такие выездные приемы в Гомельской области уже проводились дважды. Работа с обращениями граждан в регионе выстроена достаточно системно. 

# Наталья Кочанова # Прием граждан

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