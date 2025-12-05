В Гомеле проходит первый республиканский молодёжный форум системы соцзащиты

Многодетность должна быть брендом Беларуси. Убежденность в этом высказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко во время первого молодежного форума работников социальной защиты в Гомеле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мы готовы слышать молодежь, что нужно, какие сегодня есть проблемные моменты, которые, так скажем, отодвигают возраст материнства или родительства. Поэтому здесь эти задачи тоже заложены, как и гибкое рабочее время, как и действительно адаптивное образование, насущный жилищный вопрос, и в рамках не только программы демографии, но и всех других государственных программ сквозным является создание условий по приобретению, так скажем, своего жилья для молодежи.

Говорили на форуме и о сбалансированности рынка труда. В рамках новой государственной программы для молодежи предусмотрена обязательная адаптация на первом рабочем месте. К слову, в системе социальной защиты Беларуси сейчас работает 42 тысячи человек, 6 % – молодые специалисты