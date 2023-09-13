Десятки ярких арт-объектов украсили поля: на Минщине проходит конкурс на лучшую соломенную скульптуру
Новости Беларуси. Десятки ярких арт-объектов украсили поля Минской области. Аграрии постарались удивить формами и необычным исполнением. Все, чтобы завоевать победу на региональном конкурсе соломенных фигур. Победителей назовут уже в предстоящую субботу, 16 сентября, на областных «Дожинках» в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По условиям, каждый из участников должен был изготовить композицию из соломы и разместить ее на поле вблизи дороги. В конструкцию можно добавлять и другие природные материалы, декоративные элементы. Жюри будет оценивать оригинальность исполнения, масштаб, эстетический подход и творческий замысел.
Мария Кравченко, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «Старица-Агро»:
У каждой сельскохозяйственной организации разные скульптуры. Мы представили – «Моя Беларусь».
Чуть дальше, на подъезде к Копылю, у нас стоит «Замок».
На создание этой соломенной скульптуры меня вдохновило стихотворение Василия Асташко «Моя Беларусь». Были такие строки: «Давным-давно стоял на горе замок». И вот я подумала: почему бы и нет – и решили построить «Замок».
Конкурс для центрального региона уже традиционный. У многих дорог сейчас можно увидеть соломенные замки, фигуры домашних и диких животных и другие объекты. Кстати, отдать свой голос фавориту может любой желающий. Завершится голосование завтра, 14 сентября.