В Гомеле открылись «Славянские литературные дожинки-2015»

Новости Беларуси. «Славянские литературные дожинки» в Гомеле. В 9-й раз международный фестиваль собрал мастеров слова из Беларуси и стран СНГ. Программа форума насыщена встречами с читателями, коллегами из Росси и Украины, презентациями новых изданий и путешествиями. Участники литературного форума 6 ноября направятся в Ельск, где выступят перед читателями и подарят свои книги местным библиотекам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Шемет, поэтесса, прозаик:

Вот эта вот общность, которая чувствуется в этом зале, вот эта удивительная атмосфера, она задает тон на целый год творчества.

Леонид Север, член Союза писателей России:

Для нас было откровением, когда мы приехали первый раз сюда, что проводятся такие мероприятия. И Краснодарское региональное отделение берет пример с Гомеля и пытается ровняться. И мы будем пытаться у себя проводить что-то подобное в таком же формате.

Владимир Гаврилович, председатель Гомельского отделения Союза писателей Беларуси:

Наша писательская семья состоялась. И то, что люди, которые не знали даже друг друга, сегодня стали друзьями – это один из результатов. Также создано очень много чудесных художественных произведений. Издано 230 книг, проведено около 16 тысяч встреч с читателями – это достаточно много для маленькой организации областного уровня.