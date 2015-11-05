Прямой эфир

Тренер избил 16-летнего футболиста за поход в Макдональдс

05 ноября 2015 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Румынии. 40-летний венгерский футбольный тренер избил своего 16-летнего воспитанника за то, что он организовывал самовольный поход всей команды в Макдональдс за день до важной игры в Румынии. 

Кодрин Тириска, пострадавший футболист:
В вечер перед игрой мы очень хотели есть, так как

та еда, которую нам давали, была ужасна, поэтому мы добрались до Макдональдса и купили себе поесть.

Утром администратор рассказал все тренеру, он ужасно разозлился и обвинил во всем меня.
Потом он постоянно жаловался по этому поводу, а во время игры, за десять минут до начала перерыва, он поднял меня со скамейки запасных и ударил в челюсть, потом дал несколько пощечин и, в конце концов, ударил по голове.

Происходящее на поле зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Тренер Ливиу Петраке бил футболиста Кодрина Тириска и ногами.  

Тренер избил 16-летнего футболиста за поход в Макдональдс-1

Председатель клуба Леонида Антохи сообщил, что

после того, как видеозапись появилась в Интернете, тренер подал в отставку.

Леонида Антохи, председатель футбольного клуба:
Мы не можем игнорировать такое поведение. Независимо от того, какие ошибки допускают мальчики, ничто не может оправдать действий тренера. Я не понимаю реакции Ливиу. Я был его тренером и знаю его еще с того времени, когда он сам был игроком. Могу сказать, что это абсолютно не типично для него.

Федерация футбола Румынии уже начала расследование данного инцидента, сообщает The Mirror.

Тренер избил 16-летнего футболиста за поход в Макдональдс-4

Семья пострадавшего подростка пока не решила, какие меры предпринять.

Николае Тириска, отец пострадавшего футболиста:
Меня там не было, так что я видел лишь то, что было заснято на камеру. Но могу сказать, что нам не нужны какие-либо денежные компенсации, нам нужна только справедливость. 

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Голодные игры»: тематические парки развлечений по сюжетам фильмов откроются в США, Китае и ОАЭ
05 ноября 2015 16:02

«Голодные игры»: тематические парки развлечений по сюжетам фильмов откроются в США, Китае и ОАЭ

Вера Брежнева показала свадебное видео
05 ноября 2015 14:34

Вера Брежнева показала свадебное видео

Эксперты ООН высоко оценивают деятельность Беларуси по охране окружающей среды
05 ноября 2015 13:44

Эксперты ООН высоко оценивают деятельность Беларуси по охране окружающей среды