Тренер избил 16-летнего футболиста за поход в Макдональдс

Новости Румынии. 40-летний венгерский футбольный тренер избил своего 16-летнего воспитанника за то, что он организовывал самовольный поход всей команды в Макдональдс за день до важной игры в Румынии.
Кодрин Тириска, пострадавший футболист:
В вечер перед игрой мы очень хотели есть, так как
та еда, которую нам давали, была ужасна, поэтому мы добрались до Макдональдса и купили себе поесть.
Утром администратор рассказал все тренеру, он ужасно разозлился и обвинил во всем меня.
Потом он постоянно жаловался по этому поводу, а во время игры, за десять минут до начала перерыва, он поднял меня со скамейки запасных и ударил в челюсть, потом дал несколько пощечин и, в конце концов, ударил по голове.
Происходящее на поле зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Тренер Ливиу Петраке бил футболиста Кодрина Тириска и ногами.
Председатель клуба Леонида Антохи сообщил, что
после того, как видеозапись появилась в Интернете, тренер подал в отставку.
Леонида Антохи, председатель футбольного клуба:
Мы не можем игнорировать такое поведение. Независимо от того, какие ошибки допускают мальчики, ничто не может оправдать действий тренера. Я не понимаю реакции Ливиу. Я был его тренером и знаю его еще с того времени, когда он сам был игроком. Могу сказать, что это абсолютно не типично для него.
Федерация футбола Румынии уже начала расследование данного инцидента, сообщает The Mirror.
Семья пострадавшего подростка пока не решила, какие меры предпринять.
Николае Тириска, отец пострадавшего футболиста:
Меня там не было, так что я видел лишь то, что было заснято на камеру. Но могу сказать, что нам не нужны какие-либо денежные компенсации, нам нужна только справедливость.
Перевод: Лилия Соломенкова