Тренер избил 16-летнего футболиста за поход в Макдональдс

Новости Румынии. 40-летний венгерский футбольный тренер избил своего 16-летнего воспитанника за то, что он организовывал самовольный поход всей команды в Макдональдс за день до важной игры в Румынии.

Кодрин Тириска, пострадавший футболист:

В вечер перед игрой мы очень хотели есть, так как

та еда, которую нам давали, была ужасна, поэтому мы добрались до Макдональдса и купили себе поесть.

Утром администратор рассказал все тренеру, он ужасно разозлился и обвинил во всем меня.

Потом он постоянно жаловался по этому поводу, а во время игры, за десять минут до начала перерыва, он поднял меня со скамейки запасных и ударил в челюсть, потом дал несколько пощечин и, в конце концов, ударил по голове.

Происходящее на поле зафиксировали камеры видеонаблюдения.